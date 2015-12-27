Öğrencilere İlaç Semineri

Malatya’da, “Akıllı çocuk, akıcı ilaç kullanır” projesi çerçevesinde öğrencilere seminer verildi.

Eczacılar Odası’nın, “Akıllı çocuk, akıcı ilaç kullanır” sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde 10 orta okulda, 20 eczacı tarafından öğrencilere seminer verildi.

Barbaros Orta Okulu’ndaki semineri ise Eczacılar Odası Başkanı Tahir Özelçi verdi. Özelçi, öğrencilere ilaç kullanımı konusunda izahatlarda bulundu.

İlaçların evde nasıl saklanması gerektiğinden, ilaçların doktor ve eczacı tavsiyesine göre kullanımına kadar birçok konularda bilgi veren Tahir Özelçi, “Evde süresi geçen ilaçları kullanmayınız. Çöpe atmayınız. Eczanelere getiriniz. Bizler onları topluca imha ediyoruz” ifadelerini kullandı.