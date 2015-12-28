Öğrencilere Kültür Gezisi

Battalgazi Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl hizmete sunulan üzeri açık gezi otobüsü, Malatya’nın tarihi ve kültürel mekanlarına yolculuğu yeniden başlattı. Yaz Kur’an Kursu’nda eğitim gören öğrencilerin gezdirildiği Eskimalatya’ya yolculukta, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’nde görevli Turizm Araştırmacısı Bülent Korkmaz tarafından söz konusu mekanlar hakkında bilgi verildi.

Battalgazi Belediyesi tarafından hizmete sunulan gezi otobüsü, 2015 yılının ilk şehir turuna çıktı. Eski Belediye Meydanı’ndan sabah saat 10.00’da hareket eden otobüs ile Yaz Kur-an Kursu’nda eğitim-öğretim gören öğrencilere tarihi mekânlar gezdirildi.

Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mercan Sarı, vatandaşların tarihi eserlere olan ilgisini çekmek ve tarihi eserler hakkında bilgi sahibi olmaları sağlamak adına geçen yıl hizmete sunulan gezi otobüsünün bu yıl da hizmet vermeye devam edeceğini belirterek, “Yapılmış olan tarihi mekânlarımızın restorasyon sonrası sizlerle paylaşmak ve bilinçlendirmek istiyoruz. Her gün saat sabah 10.00, öğleden sonra 15.00’de tur otobüsümüz hizmete girmiştir. Geçen senede yapmıştık ve halkımız çok memnun kalmıştı. Bu senede kültürel miraslarımızı tanıyabilmek amacıyla böylesi turları düzenlemiş bulunuyoruz” dedi.

Öğrencilere, sırasıyla, Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı, Eski Malatya Sanat Sokağı, Kanlı Kümbet, Battalgazi Ulu Cami ve Battalgazi surları gezdirildi.

Gezi sırasında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde görevli Turizm Araştırmacısı Bülent Korkmaz tarafından tarihi mekanlara ilişkin detaylı bilgiler verildi.