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Malatya Haber -

Öğrencilere Meslek Semineri

Öğrencilere Meslek Semineri
  • 27.12.2015
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Malatya’da öğrencilere meslek seçiminin önemini anlatan seminer verildi. 

Çalışma ve İş Kurumunda görev yapan İş ve Meslek Danışmanları Kemal Çıtak, Handan Bakırcı ve Tuncay Alp, Mustafa Kemal Atatürk Ortaokulu’nda 8.sınıf öğrencilerine İşkur İl Müdürü Vahap Toman’ın da katılımıyla meslek seçiminin önemini anlatan bir seminer verdi. Seminerde öğrencilere meslek seçiminin aslında bir hayat seçimi olduğu ve bu seçimde nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda bilgilendirme yapan iş ve meslek danışmanları, ayrıca istedikleri mesleklere ulaşmada nasıl bir yol izleyecekleri konusunda bilgilendirme yaptı.

Çalışma ve İş Kurumu Malatya İl Müdürlüğü’nde görev yapan 40 iş ve meslek danışmanının, tüm ortaokullara bu semineri verdikleri ve liselerin alan seçme aşamasında olan 9. sınıf öğrencilerine ve meslek seçme aşamasında olan 12. sınıf öğrencilerine de ihtiyaçları doğrultusunda seminer verdikleri ifade edildi.

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