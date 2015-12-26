Öğrencilere Ödül Verildi

Lisans Yerleştirme Sınavı’nda (LYS) iyi puan alarak dereceye giren öğrenciler, plaket ve çeyrek altın ile ödüllendirildi.



Hügem Dershanesi’nde düzenlenen ödül töreninde konuşan Hügem Dershanesi Genel Müdürü Ergün Anıl, yaptığı konuşmada, “Eğitimde başarı anahtarı olan dershane, aile ve okul işbirliğini sistematik bir şekilde uygulayan kurumumuz, kendini eğitime adamış genç, fedakar ve çalışkan öğretmenlerimizle, öğrencilerimize bire bir rehberlik hizmeti vererek bu yolda ciddi başarılara imza atmıştır” dedi.

Daha sonra LYS Malatya birincisi ve Türkiye derecesi yapan Enes Malik, Semra Arkadaş, Banu Deniz ve Gül Sevda Avcu isimli öğrencilere plaket ve çeyrek altın hediye edildi.