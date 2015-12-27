Öğrencilere Özgüven Eğitimi

Nihat Tecdelioğlu Ortaokulu’nda Malatya Değerler Eğitimi Projesi (MADEP) kapsamında Nisan-Mayıs ayı Güven-Öz Güven değerleri kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendiği bildirildi.

Okul Müdürü Kemal Özbay, yaptığı açıklamada, “Öğrencilerimizin fen ve teknoloji, matematik gibi alanlardaki yarışmalara hazırlanabilmeleri ve kendilerine güven duyabilmeleri için Malatya Remark Otel’de düzenlenen Bu Benim Eserim Proje sergisi çalışmasını gezdirdik. 8.Sınıf öğrencilerimizin Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavında özgüven ve cesaretlerinin gelişmesi için Nisan ayında Yeşilyurt Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile okulumuzda motivasyon semineri verildi. Ardından Halk Eğitim Merkezi Tiyatro grubunun hazırlamış olduğu tiyatro çalışmasını izlettik. Aile Danışmanı ve Eğitimci Ufuk Bulut İnce okulumuza davet edilerek yine velilerimize proje kapsamında seminer verilmiştir. Okulumuz Rehber Öğretmeni Derya Yolalan düzenlenen Ana-Baba Eğitimi seminerinde çocuklarımıza bırakabileceğimiz en güzel miraslardan birisinin de güven duygusudur” dedi.

Özbay, “2013-2014 Eğitim- Öğretim yılı MADEP paydaşlarımız adına düzenlediğimiz etkinliklerin projenin son değeri olan Güven- Öz Güven Değeri kapsamında da yapılan etkinliklerimizi örnek şahsiyetlerin okulumuzu ziyaretleri, görsel sunumlar, münazaralar, yarışmalar, sınıflar arası mektuplaşma, kurum ziyaretleri ayın değeri ile ilgili kitapların okunması yapılmıştır” dedi.