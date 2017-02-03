Öğrencilere Spor Eğitimi

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Tatil coşkun, spor tutkun olsun’ projesi kapsamında öğrencilere spor eğitimleri veriliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinde 2016-2017 eğitim öğretim yılı ilk yarı tatil dönemi olan 20 Ocak-6 Şubat 2017 tarihleri arasında okul öncesi, ilk, orta ve lise eğitim kademelerinde bulunan spor çağındaki öğrencileri hedefleyen il spor merkezleri kış dönemi hızlandırılmış spor eğitim programlarının uygulaması Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce organize edildi. ‘Tatil Coşkun, Spor Tutkun Olsun’ sloganıyla tecrübeli antrenörlerimiz eşliğinde İl genelindeki Spor Salonlarında Atletizm, Boks, Jimnastik, Güreş, Hentbol, Masa Tenisi, Tenis, Voleybol, Yüzme, spor branşlarında eğitim verildi.

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Ömer Dağdelen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ‘’2016-2017 eğitim öğretim yılı ilk yarı tatil dönemi olan 20 Ocak – 06 Şubat 2017 tarihleri arasında okul öncesi, ilk, orta, lise eğitim kademelerinde bulunan spor çağındaki öğrencilerimize ilgi duydukları spor dallarında deneyimli branş antrenörlerimiz nezaretinde sunulacak hızlandırılmış spor eğitim programları ile spor branşlarının tanıtılması, seviye kurslarının verilmesi, spor bilincinin kazandırılması ve bu süreci aktif dinlenmiş olarak tamamlayarak eğitim öğretime zinde bir şekilde dönmeleri amaçlanmış ve 06 Şubat 2017 tarihine kadar uygulanmaya devam etmektedir” dedi.

Yeni Malatya Gazetesi