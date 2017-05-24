Öğrencilere Stetoskop Dağıtıldı

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi okuyan 74 öğrenciye, hekimlik hayatları boyunca kullanacakları en önemli cihazlardan biri olan ve akciğer seslerini, kalp seslerini dinlemeye yarayan stetoskop cihazı dağıtıldı.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Durmuş “Öğrencilerimizin bu temel ihtiyaçlarını daha uygun fiyata temin edebilmek için Prof. Dr. Cengiz Yakıncı yetkili firma ile görüşerek belirli bir miktarda indirim sağladı. Bu şekilde öğrencilerimize piyasada satılan miktarın çok daha altında bir değerde Stetoskop aldık. Ayrıca üniversite Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Kızılay hocamız da iki kızı için Stetoskop alarak kızlarına hediye etmiştir. Stetoskopların öğrencilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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