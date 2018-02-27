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Malatya Haber -

Öğrencilere Yangın ve Deprem Eğitimi

Öğrencilere Yangın ve Deprem Eğitimi
  • 28.02.2018
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Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından, eğitim kurumlarındaki öğrenci ve çalışanlar ile engelli vatandaşlara yönelik yangın ve deprem eğitimi verildi.

Konuyla ilgili olarak Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından verilen bilgilere göre, İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerince,  talepler doğrultusunda, eğitim kurumlarındaki öğrencilere, çalışanlara ve Büyükşehir Belediyesi Engelliler Şube Müdürlüğüne kayıtlı engelli vatandaşlara yangın ve deprem ile ilgili ayrı ayrı eğitim seminerleri verildiği, ardından da tatbikat düzenlendiği belirtildi.

Yangın ve deprem eğitimine katılanlara itfaiye personelleri tarafından; sinevizyon eşliğinde yangın, yangın çeşitleri, yangınlara müdahale yöntemleri, deprem ve depremde korunma yönetmeleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler verildi.

Düzenlenen eğitim seminerinin ardından ekipler tarafından yine öğrenci, çalışan ve engelli vatandaşlara yönelik yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Verilen eğitim ve yapılan tatbikatın çok faydalı olduğunu belirten okul yöneticileri ile engelli vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ettiler.

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