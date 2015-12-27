Öğrencilere Yardım İçin..



Malatya’da öğrencilere yardım amacıyla, gıda, el işi ve giyecek satışının yapılacağı kermes, törenle açıldı.



Eğitim ve Kültüre Yardım Derneği’nin organize ettiği ve Dörtyol SGK Müdürlüğü yanında açılan, kermesin açılışında konuşan Vali Ulvi Saran, “En önemli varlığımız olan insanın iyi yetişmesi önemlidir. Bu manada, devletin yürüttüğü faaliyetlerin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının üstlendiği misyon da önemlidir” dedi.



AK Parti Malatya milletvekili Ömer Faruk Öz ise, “Türkiye’de eğitimde ciddi devrim yaşandığını belirtip, kamuoyunda 4+4+4 olarak bilinen eğitim sisteminin alt yapısını, hükümet olarak biz yaptık. Bundan sonrası sivil toplum örgütlerine düşüyor. Milli ve manevi değerlere bağlı nesiller yetişmesi noktasında her türlü altyapıyı üstlenen sivil toplum kuruluşları, milli ve manevi değerlere bağlı nesiller yetişmesinde önemli roller üstlenmişlerdir” şeklinde konuştu.



Belediye Başkanı Ahmet Çakır da , bu tür yardımlaşmaların sosyal dayanışmaya vesile olduğunu belirtip, “Bizlerin ulaşamadığı insanlara sizler ulaşıyorsunuz. Hem alış veriş yaparlar, hem de hayır işlerler” ifadelerini kullandı.



Eğitim ve Kültüre Yardım Derneği Genel Müdürü Hasan Yaprak da konuşmasında, 700 civarında fakir öğrenciye hayırseverlerin yardımları ile hizmet vermekteyiz. Kermes’e katılan hanım kardeşlerimize teşekkür ederiz” dedi.



Konuşmalardan sonra kurdele kesilerek açılarak kermesin bir hafta açık kalacağı ve elde edilecek gelirin öğrenciler yararına kullanılacağı kaydedildi.

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