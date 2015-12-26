Öğrencilere Yurt Bilgilendirmesi



Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu’nda görevlendirilecek personeller, üniversitelere yeni kayıt yaptıracak öğrencileri otobüs terminallerinde karşılayarak yurtlar hakkında bilgi verecek. ‘Danışma Masası’ olarak adlandırılan çalışma Malatya Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde de başladı.



Yüksek Öğrenim ve Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, kurulan ‘Danışma Masaları’ uygulaması ile, ailesinin bulunduğu şehirden ayrılarak, başka bir ilde öğrenime başlayacak olan gençlere, geldikleri şehirde barınacağı yurt, burs-kredi hizmetleri ile ilgili izlenecek yol, imkanlar, hizmet ve ulaşım hakkında doğru bilgiler verilmesinin amaçlandığının altı çizildi. Kurum çalışanlarından seçilen rehberlerin 5-16 Eylül tarihleri arasında otobüs terminallerinde

öğrencileri karşılayacakları belirtildi.



Açıklamada, ‘Danışma Masaları’nın Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Bolu, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Trabzon, Van, Zonguldak, Kocaeli ve Aksaray illerinin şehirlerarası otobüs terminallerinde hizmet vereceği kaydedildi.

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