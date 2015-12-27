Öğrencilerin Bıçaklı Kavgası

Sümer Park 2 öğrenci arasında çıkan kavgada, bir öğrenci, bıçakla yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Sümer Park yanında meydana geldi. Sümer Lisesi’nde eğitim gören B.Ö. (16) ile H.K. (16) adlı öğrenciler, okul çıkışında bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga ettiler. Kavga esnasında H.K. adlı öğrencinin bıçakla saldırması üzerine B.Ö., sırtından ağır yaralandı.

Olay yerine giden ambulansla Beydağı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan B.Ö., buradaki ilk müdahalenin ardından hayati tehlike kaydı ile Turgut Özal Tıp Merkezi’ne sevk edildi.

Firar eden H.K. ise daha sonra polis ekiplerince yakalanarak Çocuk Polisi Şubesi’ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.