Öğrencilerin Trafik Eğitimi Sürüyor

Battalgazi Belediyesi tarafından hizmete sunulan Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda erken yaşta trafik kültürü ve bilincinin geliştirilmesinin yanı sıra ilk yardım konusunda öğrencilere bilgiler veriliyor. Öğretmenler ve öğrenciler, Malatya’ya bölgenin ilk Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nı kazandıran Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ettiler.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya’ya kazandırdığı Çocuk Trafik Eğitim Parkı ile erken yaşta trafik kültürü ve bilincinin geliştirilmesine büyük katkıda bulundu. Bu kapsamda hafta içi Battalgazi Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı’na gelen öğrencilere hem teorik olarak, hem de uygulamalı olarak trafik kuralları, trafik kültürü ve ilk yardım konusunda bilgiler veriliyor. Battalgazi Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı’na gelen Kemal Özalper İlkokulu öğrencileri, burada hem teorik, hem de uygulamalı eğitim aldılar. Kemal Özalper İlkokulu öğretmenlerinden Gözde Yüce Zararsız, uygulamalı eğitimin önemine dikkat çekerek, “Çok güzel bir çalışma. Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a teşekkür ediyorum. Ayrıca okul müdürümüz Zeynel beye çok teşekkür ediyorum. Derslerimiz genelde teorik olduğu için böyle uygulamalarımız yoktu. Bu uygulama çocuklarımız için çok faydalı oldu. Çocuklarımızı, trafik konusunu uygulamalı olarak görme imkanına kavuştu” ifadelerini kullandı.

Kemal Özalper İlkokulu Müdür Yardımcısı Mehmet Duman ise, “Derslerimiz hep teorikti. Uygulama yoktu. Bu uygulama çocuklarımız için çok güzel oldu. Bu çalışmasından dolayı belediyemize teşekkür ediyoruz. Buraya öğrencilerimiz ilk defa geldi” şeklinde konuştu.

Kemal Özalper İlkokulu 4A sınıf annesi Şehriban Çiftçi’de, “Öğrencilerimiz ilk yardım ve trafik uygulamalarını öğrenmeleri güzel oldu. Bizler ne kadar anlatsak da direkt uygulamalı öğrenmeleri çok daha güzel. Trafik kuralları akıllarında kalacak. Hem öğrenip hem de eğlenmeleri çocuklarımız için çok daha güzel oldu. Belediyemizin çocukları düşünerek böyle bir çalışma yapması oldukça güzel” derken Nursel Erdal isimli veli ise, “Her zaman teorik bilgilerin unutulması durumu söz konudur. Uygulamalı eğitim daha kalıcı ve izli oluyor. Çocuklar yaşayarak öğrendiği şeyleri daha zor unutur. Gayet iyi ve güzel bir uygulama” dedi.

Öğrencilerden Berkin Deniz Uçar’da, “Çok güzel bir yer burası. Trafik ile ilgili birçok bilgi öğrendik. İlk yardımı öğrendik. Bizim için çok yararlı oldu burası. Burada trafik polisi de oldum. Burada arabaların ve yayaların daha güvenli geçmelerine yardımcı oldum. Burayı bizim için hizmete açan başkanımıza teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık” ifadelerini kullanırken, Ege Yalın Keskin ise, “Burada itfaiyenin neler yaptığını öğrendim. Uygulamalı trafik eğitiminden geçtik. Bundan dolayı çok mutlu oldum. Teşekkür ederim” diye konuştu.

İpek Gündoğar, “Trafik kurallarını, ilk yardımı öğrendik. Emniyet kemerinin niçin önemli olduğunu öğrendik” derken, Ece Su Aslankan’da, “Bugün trafik kurallarını, ilk yardım yapmayı öğrendik. Burası çok güzel bir yer. Çok güzel yapılmış” dedi.

Bülten- malatyahaber.com