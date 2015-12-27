Öğretim Görevlisinin Ölümü

İnönü Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu öğretim görevlisi genç kadın, Fahri Kayahan Bulvarı’nda bir yakınının oturduğu apartmanın 7. katından düşerek yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Fahri Kayahan Bulvarı’nda meydana geldi. Bir site içerisindeki apartmanda oturan İnönü Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu öğretim görevlisi Okutman 34 yaşındaki Seher Sakar Çolak, 7. kattan düşerek öldü. 4 aylık evli olduğu bildirilen genç kadının, ablasının evinde iken olayın meydana geldiği öğrenildi.

Seher Sakar Çolak’ın cenazesi, Adli Tıp’ta yapılan otopsinin ardından Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Genç kadının intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu arada İnönü Üniversitesi internet sitesinde de, genç kadının ölümüyle ilgili olarak yeralan başsağlığı ilanında, “Yabancı Diller Yüksekokulu Okutmanı Seher Sakar vefat etmiştir. Merhumeye Allahtan rahmet kederli ailesine başsağlığı dileriz.”denildi.