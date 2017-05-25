Öğretim Üyelerine Seminer Verildi

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde klinikte çalışan öğretim üyelerine yönelik seminer düzenlendi. Seminere Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tıp Eğitimi ABD Öğretim Üyesi ve Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Gülfem Elif Çelik konuk olarak katıldı.

Prof. Dr. Çelik “Ankara Tıp Fakültesinde 2015 ile 2017 yılları arasında tıp eğitiminde yapılan düzenlemeleri belirtti. Karşılaştığı zorlukları bu zorlukların nasıl aşıldığını daha sonra sınavların etkili olması için neler yapılması gerektiğine vurgu yaparak en önemlisi de sınavların objektifliği durumuna dikkati çekti. Bunun için nelerin yapılması gerektiğini, sözlü sınavların objektifliği hakkında yapılması gereken aşamaların önemli olduğunu” söyledi.

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