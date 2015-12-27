Öğretim Üyesi Alınacak

Malatya İnönü Üniversitesi’ne (İÜ) öğretim üyesi alınacağı bildirildi.

İnönü Üniversitesi Rektörlüğü’nden yapılan açıklamada, “Üniversitemiz ilgili birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca 15 öğretim üyesi alınacaktır. Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan öğretim üyeliğine yükseltilme ve atanma kriterlerini sağlanmış olmak koşuluyla öğretim üyeleri alınacaktır” denildi.

İlanın üniversitenin web sayfasının (www.inonu.edu.tr) duyurular kısmında mevcut olduğu belirtilirken, son başvuru tarihinin 16 Aralık 2013 Pazartesi olduğu kaydedildi.