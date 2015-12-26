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Öğretmen Adayları Dikkat!

Öğretmen Adayları Dikkat!
  • 26.12.2015
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Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), Ağustos ayında yapacağı 11 bin 544 kadrolu öğretmen ataması için başvurular 18 Ağustos 2011 Perşembe günü başlayacak…
Öğretmen adayları başvuru şartlarının ve tercih işlemlerinin düzenlendiği ”Öğretmenlik İçin Atama ve Başvuru Kılavuzu”na MEB’in internet sitesinden ulaşabilecek.
 
MEB, 26 Ağustos 2011 tarihinde 11 bin 544 kadrolu öğretmen ataması yapacak. Başvurular 18-24 Ağustos 2011 tarihleri arasında alınacak. Adaylar, başvurularını ”http://personel.meb.gov.tr” internet adresindeki Elektronik Başvuru Formu’nu kullanarak yapacak.
 
Başvurunun geçerlilik kazanabilmesi için bilgisayar aracılığıyla doldurulacak formun il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde oluşturulacak ”Başvuru Onay Büroları”nda onaylatılması gerekiyor. Öğretmenlik için başvuruda bulunacaklar, en fazla 25 eğitim kurumunu tercih edebilecek. Tercihler, atama yapılacak eğitim kurumları arasından aynı ilden veya farklı illerden istenilen öncelikte seçilebilecek.
 
Öte yandan Bakanlık, kılavuzda yer alan ve boş bırakılan çizelgelerdeki bilgilerin, il milli eğitim müdürlükleriyle halen yürütülmekte olan çalışmalar tamamlandıkça başvuruların ilk günü olan 18 Ağustos 2011 tarihine kadar girileceğini belirtti. Bu nedenle, kılavuzun güncel durumunun adaylarca takip edilmesinin gerektiği belirtildi.
 

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