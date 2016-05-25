Öğretmen Dayağı İddiası

Malatya’da bir okulda çocuğunun derste öğretmen tarafından dövüldüğünü iddia eden veli savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Malatya Fırat İlkokulu’nda iddiaya göre birinci sınıf öğrencisi A.G.B.’nin derste sınıf öğretmeni İ.C. tarafından dövüldüğü ve bir dişinin kırıldığı öne sürüldü. Öğrencinin durumu ailesine bildirmesi üzerine öğrenci velisi Murat Büyükelçi soluğu karakolda aldı. Sınıf öğretmeni İ.C. hakkında şikayetçi olan veli savcılığa da suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

Okul önünde açıklama yapan öğrenci velisi Murat Büyükelçi, çocuğunun son zamanlarda okula gitmek istemediğini belirterek, “Öğretmen son olarak çocuğumuzun kafasını sıraya vuruyor bu sırada dişleri kırılıyor” diye konuştu. Konuyu adli makamlara ilettiklerini belirten Büyükelçi, bahse konu öğretmenin görevinden uzaklaştırılmasını talep ettiklerini söyledi.

Şu an çocuğunun okula gitmekten korktuğunu ifade eden Büyükelçi, bu olayın yakinen takipçisi olacaklarını ifade etti.

Okul yönetimi ise öğrenci velisinin bu iddiası ile ilgili adli ve idari soruşturmanın sürdüğünü ve bu konuda sürecin beklenmesi gerektiğini belirtti.

iha