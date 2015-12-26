Öğretmen ve Sanayicilerden Bağış
Malatya Hacı Hasan Kovuk Mesleki Eğitim Merkezi’nde görevli öğretmenler, çevredeki esnaflarla birlikte Kızılay’a kan bağışında bulundu.
Hacı Hasan Kovuk Mesleki Eğitim Merkezi’ne giden Kızılay Malatya Kan Merkezi ekibi , burada öğretmen, çevredeki esnaflar ve kalfalarla birlikte kan aldılar.
Hacı Hasan Kovuk Mesleki Eğitim Merkezi Müdür Vekili Mehmet Kutsal, kan vermenin önemli bir görev olduğunu belirterek, “Öğretmenlerin kan bağışına öncülük etmesi gerektiği için böyle bir girişimde bulunduk. Sanayi Sitesi’ndeki esnaflarımızda bize kalfalarıyla birlikte destek verdiler” dedi.
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