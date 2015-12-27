Öğretmenler Günü Ziyaretleri

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle, öğretmen grupları Vali Halil İbrahim Daşöz ve Belediye Başkanı Cemal Akın’ı ziyaret ettiler. Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) yöneticileri de, kardeş okullarını ziyaret edip öğretmenleri kutladılar.

VALİYE ZİYARET..

Vali Daşöz’ün önderliğinde başlatılan kampanya sonucu yaptırılan “91 Bin Dev Öğrenci İlköğretim Okulu”ndan yönetici ve öğretmenler Nazmi Değirmenci, Tansu İpekçi, Nuran Koca Bozdağ, Hasan Sakalıuzun ve Hüseyin Oruç, Daşöz’ü makamında ziyaret ettiler.

BELEDİYE..

24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla Mehmet Emin Bitlis İlköğretim Okulundan bir grup öğretmen, Belediye Başkanı Cemal Akını ziyaret etti. Ziyarete, Fikret Sever, Mehtap Özdemir, Orhan Güneş ve Sibel Kaya isimli öğretmenler katıldı.

Yeni nesillerin yetişmesinin öğretmenler vasıtasıyla olacağını vurgulayan Başkan Akın, Mesuliyetin ne demek olduğunu öğretmenler aracılığıyla öğrenildiğini, Türk tarihinde öğretmenlere, alimlere ve ilmiye sınıfına büyük önem verildiğini söyledi.

SMMMO’DAN KARDEŞ OKULA..

Malatya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler odası Yönetim Kurulu ve Kardeş Okul Çalışma Komisyonu, öğretmenler günü nedeniyle kardeş okul olan Gazi Osman Paşa ilk öğretim okulunu ziyaret etti. Oda Başkanı Altaş, öğretmenlerin kutsal bir mesleği yaptıklarını belirterek, “Tek arzumuz öğretmenlerimizin emeklerinin boşa gitmemesi” dedi.

Okul Müdürü Adıgüzel Gökalp da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Daha sonra Okul öğretmenleri tarafından ikram edilen öğle yemeğini Malatya SMMMO üyeleri ile birlikte yediler ve Malatya SMMMO Kardeş okul çalışma komisyonu tarafından Okulda görev yapan öğretmenlere karanfil ve kalem hediye edildi.