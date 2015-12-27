‘Öğretmensiz Okulumuz Yok’

Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bulut, öğretmenlerin 24 Kasım öğretmenler gününü kutladı.

Bulut, konuyla ilgili basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Öğretmenler günü dolayısıyla hafta boyu sürecek bir programımız var. Öğretmenler Günü’nün bir günde ifade edilmesi mutlaka eksik kalır. Gönül arzu eder ki öğretmenler her zaman yad edilsin ve her zaman öğretmenler günü olsun. Biz öğretmenlerimize karşı toplum olarak çok şey borçlu olduğumuzu biliyoruz. Geleceğimizi öğretmenlerimiz şekillendiriyor. Onlar gerçekten çok çileli, çok sıkıntılı süreçlerden geçiyorlar. Türkiye’nin en ücra köşelerinde, sıkıntılı ortamlarda, yolları olmayan, çoğu kez düzgün okulları ve lojmanları olmayan ortamlarda öğretmenlik yapıyorlar. Ama son yıllarda fiziki düzenlemelerle birlikte gerçekten eğitim – öğretim ortamları çok ciddi şekilde iyileştirildi.

Öğretmenlerimizin bu paralelde özlük haklarının ve parasal haklarının mutlaka iyileştirilmesi gerekir. 18. Milli Eğitim Şurası’nda öğretmenler lehine çok ciddi kararlar alındı. Milli Eğitim Bakanlığı bu kararları hayata geçirme noktasında faaliyetlerini mutlaka sürdürecektir” dedi.

Malatya’da öğretmen potansiyeli noktasında ciddi bir sıkıntılarının olmadığını kaydeden Bulut, “Öğretmensiz köy okulumuz yok. Ancak kadrolu öğretmenin olmadığı köy okullarımız var. Burada da ücretli öğretmenle çalışıyoruz. Bunun dışında önümüzdeki günlerde 30 bin öğretmen ataması yapılacak. İlimize 370 civarında öğretmen atanacak. Bunların 80’i okul öncesi olacak. Bunun dışında ağırlıklı sınıf öğretmenlerimiz olacak. Branşlarda çok ciddi bir sıkıntımız yok. Bu arkadaşlarımızda göreve başladığında ciddi manada öğretmen sıkıntısı çekmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bulut, Fatih Projesi’ni de değerlendirerek, “Fatih Projesi, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün yürütmekte olduğu bir proje. Burada 3 yılın birinci yılı liseler olmak üzere, daha sonra ilköğretim okullarının ikinci kademesi, üçüncü yılda da ilköğretim okullarının 1’den 5’e kadar ve ana sınıflarında olacak şekilde, dersliklerde eğitim teknolojisiyle ilgili donanım çalışmasını içeren bir faaliyet. Her sınıfta bundan böyle proje kapsamında, bilgisayar ve internet bağlantısı olacak. Bunun yanında sınıflarda akıllı tahta, projeksiyon cihazı ve perdesi de olacak. Öğretmenler sınıf ortamında ders işlerken öğrencilerle birlikte akıllı tahta üzerinde ve bilgisayar ortamında teknolojiyi kullanarak, daha verimli şekilde ders işleyecekler” diye konuştu.