OHAL İnceleme Komisyonu Neleri Yapacak?

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında 23 Ocak günkü Resmi Gazete’de yayınlanan 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu kurulurken, komisyon kararlarına karşı yargı yolu da açıldı.

Malatya Barosu Avukatlarından Kürşat Bayram, KHK’da belirtilen 7 üyeli OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu ile görev ve yetkileri, başvuru konusunda şu bilgileri verdi:

“Üyelerin üçü kamu görevlileri arasından Başbakan tarafından, bir üye Adalet Bakanlığının merkez teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarında çalışan hâkim ve savcılar arasından Adalet Bakanı’nca, bir üye mülki idare amirleri sınıfına mensup personel arasından İçişleri Bakanı’nca, birer üye Yargıtay ve Danıştay’da görev yapan tetkik hâkimleri arasından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca (HSYK) belirlenecek.

KOMİSYONUN GÖREVLERİ;

Komisyon, Anayasa’nın 120’nci maddesi kapsamında ilan edilen, TBMM’nin 21 Temmuz 2016 tarihli ve 1116 sayılı kararıyla onaylanan olağanüstü hal kapsamında, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca (MGK) devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle başka bir idari işlem tesis edilmeksizin doğrudan KHK hükümleri ile tesis edilen işlemlere ilişkin başvuruları değerlendirecek ve karara bağlayacak.

Komisyon, olağanüstü hal kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararnameler ile tesis edilen; Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarma ya da ilişiğin kesilmesi, Öğrencilikle ilişiğin kesilmesi, Dernekler, vakıflar, sendika, federasyon ve konfederasyonlar, özel sağlık kuruluşları, özel öğretim kurumları, vakıf yükseköğretim kurumları, özel radyo ve televizyon kuruluşları, gazete ve dergiler, haber ajansları, yayınevleri ve dağıtım kanallarının kapatılması, Emekli personelin rütbelerinin alınması, işlemleri hakkındaki başvuruları değerlendirip karar verecek.

Komisyon, kendi üyeleri arasından yapacağı seçimle bir başkan ve bir başkanvekili seçebilecek. Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun toplantı ve karar yeter sayısı için dört sayısı aranacak ve oylamalarda çekimser oy kullanılamayacak.

KOMİSYON DEĞERLENDİRME HÜKMÜNDE, KARARLARA KARŞI YARGI YOLUNA BAŞVURULABİLECEK

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu, OHAL kapsamında doğrudan KHK’larla tesis edilen işlemler hakkındaki başvuruları değerlendirip karar verecek.

Komisyon ayrıca, OHAL kapsamında yürürlüğe konulan KHK’larla gerçek veya tüzel kişilerin hukuki statülerine ilişkin doğrudan düzenlenen ve birinci fıkra kapsamına girmeyen işlemleri de görüşüp karara bağlayacak. Komisyonun kararlarına karşı HSYK tarafından belirlenecek Ankara idare mahkemelerinde iptal davası açılabilecek.

22.7.2016 tarihli ve 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 18.10.2016 tarihli ve 6749 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmalarına karar verilenler, kararın kesinleşmesinden itibaren altmış gün içinde ilk derece mahkemesi olarak Danıştay’a dava açabilir.

BAŞVURULAR;

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu’na başvurular valilikler aracılığıyla yapılacak. Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılanlar ya da ilişiği kesilenler, en son görev yaptıkları kuruma da başvurabilecek.

Başvuru tarihi, valiliklere veya ilgili kurumlara başvurunun yapıldığı tarih olarak kabul edilecek. Valilikler ve ilgili kurumlar, kendilerine yapılan başvuruları gecikmeksizin komisyona iletilecek ve mükerrer başvurular işleme alınmayacak.

Komisyonun başvuru almaya başladığı tarihten önce yürürlüğe konulan KHK’larla ilgili olarak başvuru alma tarihinden itibaren 60 gün içinde, bu tarihten sonra yürürlüğe konulan KHK’larla ilgili olarak ise Resmi Gazete ‘de yayımlanma tarihinden itibaren 60 gün içinde yapılmayan başvurular işleme alınmayacak.”

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com