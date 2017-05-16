OHAL Komisyonu’na Malatyalı Başkan

Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası oluşan mağduriyetlerin giderilmesine yönelik kurulan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu üyelerinin belli olduğunu açıklarken, komisyon başkanlığına Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Selahaddin Menteş’in getirildiği öğrenildi.

Başbakan Binali Yıldırım, partisinin grup toplantısında FETÖ ile mücadele konusuna değinerek, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu üyelerinin belli olduğunu ve göreve başlayacağını belirtti. İtirazların artık bu merkeze yapılacağını hatırlatan Yıldırım, “İtirazlar artık bu merkeze, adeta bir mahkeme gibi çalışacak bu merkeze yapılacak, burada karara bağlanacak. Müracaatları haklı görünenlerin hakları iade edilecek. Haklı görünmeyenler içinse yargı yolu açılmış olacak. Türkiye artık terörden arınmış bir şekilde, yeni bir ufka yelken açmaya hazırdır” açıklamasında bulundu.

130 BİNİ AŞKIN KAMU GÖREVLİSİNİN DURUMUNU GÖRÜŞECEK..

FETÖ soruşturmaları kapsamında görevinden ihraç edilen 130 bini aşkın asker, polis, memur ve diğer kamu görevlisinin itirazlarını değerlendirecek OHAL Komisyonu’nun Başkan ve üyeleri belirlendi.

OHAL Komisyonu Başkanlığı’na Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Malatyalı Selahaddin Menteş getirildi. Başbakanlık, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı’ndan da toplam 6 üye daha Başbakanın imzasıyla görevlerine başladılar.

Başbakan Binali Yıldırım, OHAL Komisyonu Başkanı Menteş ve diğer üyeleri kabul etti. Komisyonun hızla toplanarak itirazları incelemeye başlaması talimatını verdi.Gelişmeler birazdan.

OHAL Komisyonu’nun üyeleri, Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Karagöz, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü Denetimli Serbestlik Daire Başkanı Hakim Esat Işık, Danıştay Tetkik Hakimi Murat Aytaç, Mülkiye Baş Müfettişi Hasan Işıldak, MEB Atama Daire Başkanı Mustafa İkbal ve Devlet Denetleme Kurulu Uzmanı Salih Tanrıkulu olarak belirlendi.

MALATYALI BAŞKAN..

Selahaddin Menteş, 3 Ekim 1970 tarihinde Malatya’ da doğdu. ilk, orta ve lise eğitimini sırasıyla Sivrice İlköğretim Okulu, Sivrice Ortaokulu ve Sivrice Lisesinde tamamladı.

1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine girdi. 1994 yılında mezun oldu.

1995 yılı Eylül ayında Elazığ Adli Yargı Hâkim Adayı olarak kamu görevine başladı. Stajını bitirdikten sonra 1998 yılında Denizli Buldan hâkimi olarak atandı. Buldan da ki görevinden sonra Eskişehir-Han, Adıyaman-Gölbaşı hâkimi olarak görev yaptı. Bu görevleri sırasında Kadastro Mahkemesi, Sulh Hukuk Mahkemesi, Asliye Ceza Mahkemelerinde çalıştı.

2006 yılında Diyarbakır’da CMK 250 maddeyle yetkili Ağır Ceza Mahkemesinde üye hâkim olarak görev yaptı. 2010 yılında Diyarbakır 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı ve Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı görevlerini 2012 Haziran ayına kadar yürüttü. 2012 Yaz Kararnamesi ile Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına atandı. 2013 yılında Mazeret Kararnamesi ile Ankara Adliyesine atandı. Son olarak 2014 Şubat ayı itibari ile Müsteşar Yardımcısı olarak atanmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Selahaddin Menteş, en son işçi emeklisi olan 72 yaşındaki babası Bekir Menteş’in vefatı nedeniyle 25 Mart 2017 günü Malatya’ya gelmiş, cenaze törenine katıldıktan sonra birkaç gün süreyle başsağlığı dileklerini, Melekbaba Mahallesi Abbasi Sokak’taki baba evinde kabul etmişti.

malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi- hurriyet.com.tr

ARŞİV FOTOĞRAF: OHAL İşlemleri Komisyonu Başkanlığı’na atanan Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Selahaddin Menteş (sağ baştaki), babasının cenazesi nedeniyle geldiği Malatya’da bulunduğu sürede, Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz’la (sol baştaki) birlikte Vali Mustafa Toprak’ı ziyaret etmişti.