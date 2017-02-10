Okul Çevreleri ve Metruk Yapılarda Narkotim Denetimi

Malatya’da okul çevreleri Narkotim ekiplerince denetim altına alınıyor. Okul çevresindeki işyerleri ile birlikte yakın bölgedeki metruk evlerde, bahçelerinde ve şüpheli görünen kısımlarda arama yapılıyor.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekiplerince okul çevrelerinde denetimler yapıldı.

Okul içleri ve çevrelerinde meydana gelebilecek olaylar, çocukların zararlı maddelerden korunması ve okullarda güvenli şekilde eğitimin sürdürülmesi amacıyla çalışma yapan ekipler, okul çevrelerindeki işyerlerini de uyarıyor.

Narkotim ekiplerince, okul önleri ve çevresi ile birlikte yakınlarındaki park, kafe ve metruk binalarda da denetimler gerçekleştirdi. Polis ekipleri, okul çevresindeki şüpheli şahısların kimlik kontrolünü yaparken, okulla ilgisi olamayan kişileri de uzaklaştırıyor.

Denetimlerin eğitim-öğretim yılı boyunca devam edeceği öğrenildi.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com