You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.


Opel Reklam
Örnek Resim
İbrahim Yücel Reklam

Arion

Dugun
Malatya Haber -

Okul Çevreleri ve Metruk Yapılarda Narkotim Denetimi

Okul Çevreleri ve Metruk Yapılarda Narkotim Denetimi
  • 11.02.2017
  • 0

Malatya’da okul çevreleri Narkotim ekiplerince denetim altına alınıyor. Okul çevresindeki işyerleri ile birlikte yakın bölgedeki metruk evlerde, bahçelerinde ve şüpheli görünen kısımlarda arama yapılıyor.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekiplerince okul çevrelerinde denetimler yapıldı.

Okul içleri ve çevrelerinde meydana gelebilecek olaylar, çocukların zararlı maddelerden korunması ve okullarda güvenli şekilde eğitimin sürdürülmesi amacıyla çalışma yapan ekipler, okul çevrelerindeki işyerlerini de uyarıyor.

Narkotim ekiplerince, okul önleri ve çevresi ile birlikte yakınlarındaki park, kafe ve metruk binalarda  da  denetimler gerçekleştirdi. Polis ekipleri, okul çevresindeki şüpheli şahısların kimlik kontrolünü yaparken, okulla ilgisi olamayan kişileri de uzaklaştırıyor.

Denetimlerin eğitim-öğretim yılı boyunca devam edeceği öğrenildi.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

Etiketler: /

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."