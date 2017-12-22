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Malatya Haber -

Okul Çevresi İçin ‘Trafik Güvenliği’ Projesi

Okul Çevresi İçin ‘Trafik Güvenliği’ Projesi
  • 22.12.2017
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Araç ve yaya trafiği her geçen gün artarken, özellikle ilkokul öğrencilerinin okul giriş ve çıkışlarda tehlike yaşamamaları için Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Trafik Güvenliği’ adı altında yeni bir proje başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğünce il genelindeki ilkokulların çevresinde başlatılan ‘’Trafik Güvenliği’’ projesi çalışmaları, yoğun bir şekilde devam ediyor.

Proje kapsamında; öncelikle merkez Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerinde bulunan toplam 168 ilkokulun çevresi, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından incelenerek gerekli tedbirler değerlendirildi.

İlkokul öğrencilerinin okullarına güvenli bir şekilde ulaşmalarını sağlamak amacıyla; trafik levhası, yaya geçit çizgileri ve hız kesici kasis gibi trafik işaret ve işaretlemelerinin yapımına başlandı.

Karayolları standartlarına uygun olarak yapılıyor

Trafik Güvenliği Projesi kapsamında toplamda 144 adet yaya geçit çizgisi, 280 adet trafik levhası, 29 adet yükseltilmiş hız kesici özellikli yaya geçidi, 53 adet kauçuk hız kesici kasis yapılması için çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülüyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar aynı zamanda Karayolu standartları ve UKOME kararlarına uygun bir şekilde yapılıyor.

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Yorumlar
  1. Fatih dedi ki:
    23 Aralık 2017, 13:00

    Boyle kasis olmaz araclarda on duzen kalmadi zaten yollarimizda alabildigine sikintili yazik bence

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  2. kenan dedi ki:
    22 Aralık 2017, 21:42

    Bibakin boyle bi hendek nerde var araclar gecmiyo

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  3. okan dedi ki:
    22 Aralık 2017, 19:13

    dede korkut arkası imkb lisesi öğrencileri yüzlerce kişi ana yoldan geçiş yapıyor ve alt geçiş girişi çok süratli geçiyor araçlar illa bi can kaybı olacak ki önlem alınsın sanırım.en yakın üst geçitler 1 km ilerde .acil dede korkut arkasına önlem alınmalı .hatta o kavşaga göbege kelebek üst geçit yapılmalı

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