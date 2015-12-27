Okul İçin Arsa Bağışladı

Malatya’da hayırsever vatandaş Nail Piliç, arsasını okul için bağışladı.

Nail Piliç adlı hayırsever vatandaş, Orduzu beldesinde bulunan bin 828 metrekarelik arsasının bin 324 metrekarelik kısmını Vali Vasip Şahin ile birlikte imzaladıkları protokolle İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’ne ilköğretim okulu yapılması şartı ile bağışladı.

Vali Şahin, okul yapımı için arsasını bağışlayan Piliç’e teşekkür ederek, “Bizim birinci önceliğimiz her zaman için eğitim olmuştur ve olmaya devam edecektir. İnsana yapılan yatırım en iyi yatırımdır prensibi ile çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Vatandaşlarımızın da bu konuda bizleri destekleyerek yardımcı olmaları ve katkıda bulunmaları bizleri daha da teşvik edici çalışmalar yapmaya yönlendirmektedir. İnşallah bu arsa üzerinde en kısa sürede inşaatına başlanacak ve ihtiyaca cevap verecek okulumuz tamamlanarak eğitim ve öğretime açılacaktır” dedi.