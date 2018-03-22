Okul Kütüphanlerine Kitap Yardımı

Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından sürekli olarak yapılan kitabı olmayan okullara yardım kampanyaları kapsamında bir okulun daha kütüphanesine kitap yardımında bulunuldu.

Büyükşehir Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin yaptığı bu kampanyalar sayesinde onlarca köy okulu binlerce kitapla tanıştı. Bu proje kapsamında Doğanyol Ortaokulu için de başlatılan kitap yardımı kampanyası ile yüzlerce kitap toplanarak okulun kütüphanesine katkı yapıldı.

Kitap desteği ile ilgili konuşan Doğanyol Şehit Türkan Türkmen Tekin Ortaokulu İngilizce öğretmeni Engin Sarıkaya , “Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Genel Sekreteri Sayın Sabri Akın’a ve Kent Konseyi Gençlik Meclisi’ne kütüphanemize yapılan 250 adet kitap desteğinden dolayı teşekkür ederim.” dedi.

Büyükşehir Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Mustafa Ateş de, “ Kent Konseyi olarak ilkokuldan tutun üniversiteli öğrencilere kadar kitap okumayı aşılamak ve teşvik edebilmek için düzenli olarak yaptığımız çalışmalara ek olarak kitap ihtiyacı olan köy okullarına bu şekilde destekte bulunuyoruz. Amacımız okuyan ve okumak isteyene yardımcı olmaktır. Yaptığımız bütün çalışma ve organizasyonlarda bizden desteğini esirgemeyen Büyükşehir Kent Konseyi Genel Sekreteri Sayın Sabri Akın ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çakır’a teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

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