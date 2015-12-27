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Malatya Haber -

Okul Müdürüne Veda Yemeği

Okul Müdürüne Veda Yemeği
  • 27.12.2015
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Yeşilyurt Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi Müdürü Hüseyin Kara’ya Okul-Aile Birliği tarafından veda yemeği verildi. 

Hüseyin Kara, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yaptığı değerlendirme sonucunda görev süresi uzatılmayarak Malatya Fen Lisesi’ne tarih öğretmeni olarak atandı. Görevi sona eren Okul Müdürü Kara için düzenlenen yemeğe Okul Aile Birliği Başkanı Enver Bakır, öğretmenler ve okul personeli katıldı.

Okul Müdürü Hüseyin Kara, yaptığı kısa konuşmada, “Görevden ayrılma sürecini hep birlikte yaşadık. Taktir sizlerin, bu birliktelik için hepinize teşekkür ediyorum. Kişiler gelip geçici kurumlar kalıcıdır. Görev yaptığım süre içinde yardımlarını esirgemeyen Okul-Aile Birliği yönetimine ve siz değerli öğretmen ve personelimize teşekkür ediyor, öğrenci ve velilerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

Daha sonra Okul Aile Birliği Başkanı Enver Bakır tarafından Okul Müdürü Hüseyin Kara’ya plaket takdim edildi.

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