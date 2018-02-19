Okul Servis Sürücülerine Eğitim

Yönetmenliğini Malatyalı Turgay Kural’ın yaptığı “Bulak” adlı belgesel filmin Malatya galası yapıldı. Belgesel filmin galası, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (MAFSAD) iş birliğiyle Malatya Kongre ve Kültür Merkezinde yapıldı....