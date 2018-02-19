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Malatya Haber -

Okul Servis Sürücülerine Eğitim

Okul Servis Sürücülerine Eğitim
  • 20.02.2018
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Kale ilçesinde okul servis sürücülerine eğitim veriliyor.

İlçe Milli Eğitim ve Kale Halk Eğitimi Merkezi müdürlüklerinin organizasyonuyla İzollu Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda, ilçedeki 35 okul servis şoförüne 30 saatlik eğitim veriliyor.

Kale Milli Eğitim Müdürü Akın Ergen, eğitimin başlaması dolayısıyla düzenlenen programda, eğitimin “Okul Servis Hizmetleri Yönetmeliği” kapsamında gerçekleştirildiğini söyledi.

Ergen, eğitimlerde öğrenci servis sürücülerinin, iş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulaması, sürüş sırasında sosyal çevre iletişimi, trafiğin unsurlarına ve güvenliğine dair gerekli önlemleri alması, sürüş tekniğine uygun güvenli ve ekonomik araç kullanıp direksiyon uygulamaları yapabilmesi gibi konularda bilgilendirileceğini kaydetti.

AA

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