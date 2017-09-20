“Okul Servisleri İçin 3 Bakanlık Çalışıyoruz”

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, okul servislerindeki güvenliğe ilişkin, “Servislerin denetlenmesi, öğrencilerimizin taşınmasında herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına üç bakanlık olarak çok titiz çalışma yapıyoruz. Çalışmalar devam ediyor” dedi. Bakan Arslan, Mavi Balina oyununa ilişkin ise, “Bu servisi sağlayan internet servis sağlayıcılarının bu tip zararlı içerik içeren oyunları oynatmaması adına düzenlemelerimiz var. Bu konuda onları tekrardan uyardık” ifadelerini kullandı.

Bakan Arslan, Türk Telekomünikasyon A.Ş. 12. Dönem Toplu İş Sözleşmesi imza törenine katıldı. Tören sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Arslan, son günlerde yaşanan sıkıntılarla gündeme gelen okul servisleri hakkında açıklamalarda bulundu. Halihazırda servis taşıma yönetmeliğinin olduğunu anlatan Bakan Arslan, “Bu öğrenci servisleri için geçerli olduğu gibi çalışanların, kurumların servisleri için de geçerli. Özellikle öğrenci servisleriyle ilgili üç talep var. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı olarak araçların uyması gereken kriterlerin belirlendiği bir yönetmelik. Yine servis aracı sürücüsü olabileceklerin taşıması gereken kriterler var. Aynı şekilde bunların denetlenme mekanizması var. Denetimini de İçişleri Bakanlığımız, kolluk kuvvetlerimiz, yerelde valiliklerde polis, jandarma gerekli denetimleri yapıyor. Okullarda da özellikle okul idarelerinin bu işin içinde nasıl yer alacağı, okul aile birliklerinin nasıl yer alacağı konusu da Milli Eğitim Bakanlığımız idaresinde. Her üç bakanlığın ortak yürüttüğü bir süreç, bir alan. Bu alanda kim neyi yapıyor, bundan sonra denetimlerin çok daha sağlıklı olabilmesi adına birbirimizin ne yaptığını bilerek de bir görev paylaşımı içerisinde ama tek merkezden hareket ediliyor gibi servislerin denetlenmesi, öğrencilerimizin taşınmasında herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına üç bakanlık olarak çok titiz çalışma yapıyoruz. Çalışmalar devam ediyor. İnşallah cuma gününe kadar çalışmayı arkadaşlar bitirdikten sonra bakanlar seviyesinde üzerinden geçip nihai sonuca ulaşacağız” diye konuştu.

“Yeni yönetmelikle ilgili üç bakanlık olarak çalışıyoruz”

Amaçlarının öğrencilerin eğitimlerine giderken, vatandaşların işlerine giderken en iyi servis hizmetlerini alabilmeleri olduğunu vurgulayan Bakan Arslan, “Bu hizmeti veren araçların sahip olması gereken donanımlar ve şartları sağlayıp sağlamadıklarını denetleyebilelim. Yine bunları kullanacak sürücülerin de belli şartları sağlaması, özellikle mevcut yönetmelikte daha önce cinsel istismar suçu ve uyuşturucudan ceza alıp affa uğramış olsalar dahi bunların görev yapamayacakları zaten mevcut yönetmeliğimizde var. Yeni yönetmelikle ilgili üç bakanlık olarak çalışıyoruz. Nihai şeklini vereceğiz, verdikten sonra elbette ki hem sahada uygulayacağız hem de sizlerle paylaşacağız. Çocuklarımız geleceğimizin teminatı. Onları biz en iyi şekilde yetiştirirken istiyoruz ki okul aile birlikleriyle, okul idareleriyle, kolluk kuvvetlerimizle ve velilerimizle birlikte denetlediğimiz sağlıklı işleyen bir sistemi kuralım. Burada velilerimizi de mağdur etmeyelim, hizmetini gerekli şartları yerine getirerek yapan servis araçlarımız ve onların sahipleri ile sürücüleri de herhangi bir şekilde mağduriyet yaşamasın” şeklinde konuştu.

“Bu konuda onları tekrardan uyardık”

Yine son günlerde tartışma konusu olan “Mavi Balina” oyunu hakkında da açıklamalarda bulunan Bakan Arslan, “Mavi Balina oyununun zararlı içerikler içerdiğini, bunu oynayanların zarar gördüğünü, çocukların psikolojilerinin bozulması dahi birçok olumsuz sonuçlar doğurduğunu biliyoruz. Zararlı unsurlar içeren oyunları yasaklayabiliyoruz, herhangi bir uygulamayı internette yasaklayabiliyoruz, yayımını durdurabiliyoruz. Ancak bunun diğerlerinden farkı şu; kişiler birbiriyle irtibat kurup link oluşturup oynadıkları için müdahale edip yasaklayamıyorsunuz. Ancak bu servisi sağlayan internet servis sağlayıcılarının bu tip zararlı içerik içeren oyunları oynatmaması adına zaten düzenlemelerimiz var. Bu konuda onları tekrardan uyardık. Ancak daha da önemlisi fiilen sahada bunu nasıl engelleyebiliriz konusunda gerek BTK, gerekse de Emniyet Genel Müdürlüğümüz birlikte çalışma yapıyorlar. Amacımız bu tip oyunlarla karşılaşacak çocuklarımızın servis sağlayıcılarından başlayarak bu oyunu oynamalarının engellenmesi. Bu konuda velilerimizden istirhamımız bu tip oyunların oynandığını, herhangi bir kurumda oynatıldığını bildirirlerse topyekun mücadele ile zararlı içerikli oyunları engellemiş oluruz diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Türk Telekom hissedarı OGER’in iki kredi ödemesini aksatması sonrası Eylül sonu tarihi verilmişti. Gelinen noktada neredeyiz? Kamu olarak siz bir adım atacak mısınız?” şeklindeki soruya Bakan Arslan şu cevabı verdi:

“Bizim için önemli olan Türk Telekom’un işleyişi, üstlendiği görevleri en iyi şekilde yapması. Türk Telekom gibi ülkemizin güzide kuruluşlarından birinin herhangi bir şekilde yıpratılmasına izin verme şansımız yok. Türk Telekom idarecisiyle, çalışanıyla kurumu daha da büyütebilmek, sektörü daha da büyütebilmek adına çok güzel bir çalışma yapıyor. Türk Telekom büyümesini devam ettiriyor. Türk Telekom’un hisse sahipliğinden kaynaklı olan işler Türk Telekom’un işleyişini ve gelişmesini etkileyen işler değil. Sahiplikle ilgili hisseler el değiştirebilir, sözleşme kapsamında hazine veya hazine temsilcisi olan bizler gereğini yaparız. Zaten onunla ilgili işlemler yürüyor, yürümeye de devam edecektir. Bizim için esas olan onların şirketin büyümesini, şirketin hizmet etmesini etkilemeyecek şekilde yürütülmesidir. Nitekim onu yapıyoruz. Şirketin durumu çok iyidir, gittikçe de büyüyor. Arka plandaki ortaklık yapısına bağlı süreçlerle ilgili zaten gereğini yapıyoruz, takip ediyoruz. Amacımız onun ayrı yürüyüp şirketin büyümesini etkilemeyecek şekilde yürütülmesidir. Bu konuda da gereğini yapıyoruz.”

Ankara, iha