Okul Servisleri ve Uyuşturucu İçin ‘Sıkı’ Denetim Talimatı

2017 yılının ilk Mülki İdare Amirleri Toplantısı Vali Mustafa Toprak’ın başkanlığında yapıldı. Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcıları ve İlçe Kaymakamları katıldı. Toplantıda gündemdeki konular ve ilçelerin sorunları görüşüldü.

Toplantıda Vali Toprak, eğitim öğretim konusunda özellikle taşımalı eğitim yapan servis araçlarının ve normal okul servis araçlarının sıkı kontrollere tabi tutulmasını, mevzuat ve sözleşmelerinde belirtilen hususlara uygunluğunun denetlenmesi talimatını verdi. Trafik kontrollerinin de aksatılmadan sürdürülmesini isteyen Vali Toprak, Narkotik yönünden de okul çevrelerinde denetimlerin sıklaştırılmasını, çocukların uyuşturucu, uyarıcı vb. maddeler konusunda bilgilendirilmelerini ve bu konuda gerekli tedbirlerin alınmasın, okul kantinlerinin devamlı denetime tabi tutulmasını ve hijyen koşullarına dikkat edilmesini istedi.

“Bu aziz vatan için canlarını feda eden şehitlerimizin bizlere emaneti olan yakınlarını ve çocuklarını da her daim ziyaret ediniz ve onların hissiyatını göz önünde bulundurunuz.” diyen Vali Toprak, mülki idare amirlerinden şehit yakınları ve gazileri sık sık ziyaret etmelerini, onların yalnız olmadıklarını göstermelerini, varsa sorun ve ihtiyaçlarının giderilmesini istedi.

Vali Toprak, FETO/PDY, PKK/KCK silahlı terör örgütleri başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı Malatya’da bu güne kadar sürdürülen operasyon ve çalışmaların, şimdiye kadar alınan ve bundan sonraa alınacak tüm tedbirlerin, asayiş ve yol kontrollerinin de sıkı bir şekilde devam ettirilmesini istedi.

Vali, OHAL Büroları, Şehit iş ve işlemlerinin yürütülmesi, güvenlik korucuları ile ilgili iş ve işlemleri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı çalışmaları ve projeleri hakkında da bilgiler aldı.

Ekonomik, sosyal ve kültürel çalışmalar, ağaçlandırma faaliyetleri vb. konularda da bilgi alan Vali Toprak, her toplantıda belirttiği gibi bu toplantıda da vatandaş memnuniyeti esas alınarak, kamu kurum ve kuruluşlarının kapılarının vatandaşlara açık tutulmasını, yürütülen hizmetlerin insan odaklı olmasını, vatandaşların istek ve taleplerinin bu anlayışla karşılanarak hizmet edilmesi ve kamu etkinliğinin artırılması talimatını yineledi.

Vali Toprak, 2017 yılı içerisinde ilçe ziyaretlerini aralıksız sürdüreceğini ve bundan sonraki bu ziyaretlerinde ilçenin mahalli idarecileri, resmi kurum ve kuruluş yetkilileri, sivil toplum kuruluşları, mahalle muhtarları ile bir araya gelerek ilçenin sorunlarını ve iletilen talepleri yerinde tespit ederek çözümü ve karşılanması konusunda istişarelerde bulunacağını belirterek toplantıya katılan Vali Yardımcıları ve İlçe Kaymakamlarına teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Vali Toprak, toplantı sonunda yaptığı açıklamada özellikle eğitim alanındaki konularla birlikte ilçelerdeki yerel hizmetlerin ve kalkınmaya yönelik hizmetlerin daha kaliteli, daha verimli olmasını, yatırım kaynaklarının zamanında ve verimli kullanılmasını sağlamak, asayiş ve trafik konuları gibi bir çok konuyu görüşmek, karşılıklı görüş alış verişinde bulunmak için Vali Yardımcıları ve Kaymakamlarla bir araya geldiklerini ifade etti.

Bülten- malatyahaber.com