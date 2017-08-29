“Okula Rüşvet Veren de Suçlu Alan da..”

Malatya Minibüsçüler ve Umum Servisçiler Odası başkanı Mesut İnce, okul servisi bulunan esnafla buluşmasında, “Bundan sonra okula rüşvet veren de suçlu alanda suçlu” dedi.

Malatya Minibüsçüler ve Umum Servisçiler Odası, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı öncesi kentteki servisçi esnafları ile bir araya geldi. Özel bir düğün salonunda yapılan toplantıda okullarda servis taşımacılığı yapan esnaflarının sorunları masaya yatırıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Oda Başkanı Mesut İnce (kravatlı olan), sözlerine geçtiğimiz günlerde İzmir’in Çiğli ilçesinde yaşanan olay ile başladı. Özel bir kreşin servisinde unutulan ve havasızlıktan ölen 3 yaşındaki Alperen Şahin’in ailesine başsağlığı dileyen İnce, “Haberlerde servis aracında öldü diye haber yapıldı ancak kesinlikle resmi bir okul servisinde olay olmamıştır. Olay tamamen korsan serviste gerçekleşmiştir. Korsan servisçiliğe bir önlem alınmadığı sürece bu tür sorunlarda yaşanacaktır. Her zaman işi ehline vermek gerekiyor, servisçilerin odaya kayıtlı olması gerekiyor. Odalarımıza kayıtlı olan servislere çocuklarımızı rahatlıkla emanet edebiliriz” şeklinde konuştu.

Eğitim kurumlarının asla kendilerini servisçilerin yerine koymaması gerektiğini de dile getiren İnce, “Herkes kendi işini yapacak” diyerek uyarıda bulundu. Hükümetin yeni düzenlemesi ile artık okul servislerinde özel okul reklamlarının da yasaklandığını dile getiren İnce, bu konuda herkesin dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Okul servislerinin artık daha sıkı denetleneceğini ifade eden İnce, Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)’nin fiyat kurallarına da mutlaka uyulması gerektiğini sözlerine ekledi. “Fiyat da değil, kalite de rekabet edelim’ diyen İnce, “Bazı servisçilerin okul taşımacılığı 30 – 40 TL’ye kadar düşürdüğünü duyuyoruz. Bunlara mutlaka çok dikkat etmemiz gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

Devlet okullarında servisçilerden zorla bağış alındığı iddialarına da değinen İnce, “Bundan sonra okullara rüşvet veren de suçlu, alanda suçlu. Devlet bundan sonra gerekeni yapacak. Şahsım olarak Cumhurbaşkanımıza bu sorunu dosya halinde ilettim. Kendisi de Sayın Valimize dönerek bundan sonra bütün okulların denetim alınmasını ve bu sorun çözülmesi talimatını verdi” diye konuştu.

Artık bu saatten sonra hiçbir devlet okulunda servisçilerden zorla bağış adı altında para istenmeyeceğini vurgulayan İnce, “Bundan sonra hangi okul hangi okul aile birliği sizlerden para isterlerse, biz buradayız. Devlet bu saatten sonra gerekeni yapacak, hiçbir okul sizden para isteyemeyecek” ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı’nın da bu konuda kendilerine gerekenin yapılacağı sözünü verdiğini anımsatan İnce, özel okullara ise bu konuda müdahale edilemeyeceğini söyledi.

İnce, son olarak taşımalı eğitimde ihaleler yapıldığını belirten İnce, “En büyük sorun korsan araçlara verilen ihaleler. Malatya Büyükşehir Belediyesinin de bu yönde çalışması var. Bundan sonra denetimleri daha sık yapacaklar. Bizde oda olarak elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

iha