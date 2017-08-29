“Okula Rüşvet Veren de Suçlu Alan da..”
Malatya Minibüsçüler ve Umum Servisçiler Odası başkanı Mesut İnce, okul servisi bulunan esnafla buluşmasında, “Bundan sonra okula rüşvet veren de suçlu alanda suçlu” dedi.
Malatya Minibüsçüler ve Umum Servisçiler Odası, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı öncesi kentteki servisçi esnafları ile bir araya geldi. Özel bir düğün salonunda yapılan toplantıda okullarda servis taşımacılığı yapan esnaflarının sorunları masaya yatırıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Oda Başkanı Mesut İnce (kravatlı olan), sözlerine geçtiğimiz günlerde İzmir’in Çiğli ilçesinde yaşanan olay ile başladı. Özel bir kreşin servisinde unutulan ve havasızlıktan ölen 3 yaşındaki Alperen Şahin’in ailesine başsağlığı dileyen İnce, “Haberlerde servis aracında öldü diye haber yapıldı ancak kesinlikle resmi bir okul servisinde olay olmamıştır. Olay tamamen korsan serviste gerçekleşmiştir. Korsan servisçiliğe bir önlem alınmadığı sürece bu tür sorunlarda yaşanacaktır. Her zaman işi ehline vermek gerekiyor, servisçilerin odaya kayıtlı olması gerekiyor. Odalarımıza kayıtlı olan servislere çocuklarımızı rahatlıkla emanet edebiliriz” şeklinde konuştu.
Eğitim kurumlarının asla kendilerini servisçilerin yerine koymaması gerektiğini de dile getiren İnce, “Herkes kendi işini yapacak” diyerek uyarıda bulundu. Hükümetin yeni düzenlemesi ile artık okul servislerinde özel okul reklamlarının da yasaklandığını dile getiren İnce, bu konuda herkesin dikkatli olması gerektiğini belirtti.
Okul servislerinin artık daha sıkı denetleneceğini ifade eden İnce, Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)’nin fiyat kurallarına da mutlaka uyulması gerektiğini sözlerine ekledi. “Fiyat da değil, kalite de rekabet edelim’ diyen İnce, “Bazı servisçilerin okul taşımacılığı 30 – 40 TL’ye kadar düşürdüğünü duyuyoruz. Bunlara mutlaka çok dikkat etmemiz gerekiyor” ifadelerine yer verdi.
Devlet okullarında servisçilerden zorla bağış alındığı iddialarına da değinen İnce, “Bundan sonra okullara rüşvet veren de suçlu, alanda suçlu. Devlet bundan sonra gerekeni yapacak. Şahsım olarak Cumhurbaşkanımıza bu sorunu dosya halinde ilettim. Kendisi de Sayın Valimize dönerek bundan sonra bütün okulların denetim alınmasını ve bu sorun çözülmesi talimatını verdi” diye konuştu.
Artık bu saatten sonra hiçbir devlet okulunda servisçilerden zorla bağış adı altında para istenmeyeceğini vurgulayan İnce, “Bundan sonra hangi okul hangi okul aile birliği sizlerden para isterlerse, biz buradayız. Devlet bu saatten sonra gerekeni yapacak, hiçbir okul sizden para isteyemeyecek” ifadelerini kullandı.
Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı’nın da bu konuda kendilerine gerekenin yapılacağı sözünü verdiğini anımsatan İnce, özel okullara ise bu konuda müdahale edilemeyeceğini söyledi.
İnce, son olarak taşımalı eğitimde ihaleler yapıldığını belirten İnce, “En büyük sorun korsan araçlara verilen ihaleler. Malatya Büyükşehir Belediyesinin de bu yönde çalışması var. Bundan sonra denetimleri daha sık yapacaklar. Bizde oda olarak elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.
iha
15 kişilik araca 20,25 yolcu alırken iyi okula para verince okulda bunlara göz yumuyor. Avanta karşılıklı çıkara dayanıyor.
Servisler denetlenmiyor. Okullarla anlaşma yapıp, o kadar parayı cebe indirip/ mesafeye göre değil kafalarına göre miktar ayarlıyorlar/ ayakta öğrenci taşıyorlar.
İstanbul’daki gibi öğrenci servisleri belli bir merkeze bağlanıp standart ücret olayı getirilmeli.
Kimden zorla para alınmış bilen varmı adam gidiyor bankaya okul aile birliği hesabına parayı yatırıyor sonrada çıkıyor benden zorla para alıyorlar diyor yatırma kardeşim niye parayı yatırıp sonrada bağırıyorsun benim kanaatimce öğrenci servislerinden denetim dışında okul idarecileri ve aile birlikleri ellerini çekmeli belediye emniyet oda servis ücretlerini tespit etmeli ihtiyaca göre oda kendisine kayıtlı araçlardan okullara servis aracı gondermeli ve sıkı denetim yapılmalıdır yıllardan beri konuşulan bu sorun Malatya’da bitmeli elinde delil olmadan konusulmamali delil olanlar ise adli makamlara iletmeli gereken yapılmalıdır.okullarda öğrencilerden alınan aylık aidatlara ve kayıt paralarına son verilmelidir.bir ricamda ogretmenlere hükümetimiz ders kitaplarını veriyor lütfen öğrencilerimize yardımcı kaynak adı altında kitaplar aldirmayalim.
Ramazan bey siz cebinizdeki parayı götürür dışarıya verirmisiniz? Hem de hem SSK nızı hemde BAĞKUR priminizi yatırmayacan götürecen o paranı OKULLARA vereceksin. Biraz EMPATİ yapın EMPATİ. İnsanların emeğine saygı duyun. Emek ve hak hırsızlarına tepki gösterin. Öyle ay başını zor getiren servisçi esnafına kızmayın. O insanların en tabi hakkıdır,yazmak ve eleştirmek. Öyle delilden bahsetmişsiniz,RÜŞVETİN delili ve belgesi olmaz. Zaten yasal bişey değil. Esnaflar niye EMNİYET bizden RÜŞVET alıyor demiyolar. Çünkü o kurumda herhangi bir sıkıntı yok. Demekki okullarda çok büyük sıkıntılar var. LÜTFEN EMEĞE VE HAKKA SAYGI İSTİYORUZ. SAYGILARIMLA…
Erdem kardeşim size hak veriyorum eğer para alınıyorsa elbette ki yanlış bende para alınmasına karşıyım niye veriyorsunuz diyorum sizden zorlami para alınıyor yatirmayin olur biter serviscilerden ricam kurallara uysunlar okul idareleri denetimlerini yapsınlar öğrenciler güzel ortamlarda tasinsin ve bu sorun Malatya’nın gündeminden düşsün öğrencilerimize ve serviscilerimize kazasız belasız bir öğretim yılı dilerim.
Lütfen herkes servis seçerken dikkatli olsun. Ben çocuğumu okula,kreşe verirken servis aracını ve şoförünü sorar,kanunlara uyguniyetini araştırırım. Burda biz velilere ciddi görev düşmektedir. KANUNSUZ KORSAN servisi olan OKULLARA,KREŞLERE çocuklarınızı göndermeyin. Gerçekten oda başkanını tebrik ediyorum. Esnaf için,veliler için mücadele veriyor.İnşaallah herşey bizim bilinçlenmemizle dahada iyi olacak.
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Arkadaslar lütfen KORSAN servislerin hatasını,faturasını hakiki esnafa kesmeyin.Burda hata aranacak kişi ve kurumlar var ise onlarda O KORSAN araca hem iş veren,hem denetlemeyen,hem de maalesef ki üzülerek söylerimki o araca yavrularımızı teslim edenlerdir. BAŞKAN ın dediği gibi çocuklarımızı belgesi olmayan,oda kaydı olmayan S plakası olmayan araçlara teslim etmeyelim,çünkü malatyamızdada çoğu kreş ve okul yönetimlerinde bu kuralsızlık devam ediyor. Lütfen DUYARLI olalım.Okullara verilen haksız paralar içinde yani RÜŞVET diyelim.Bu noktada da iyi duruma geldik. CUMHURBAŞKANIMIZ bile konuya el attı.İnşaallah Okul MÜDÜRLERİDE görevlerini yaparlar. Yoksa çok okul MÜDÜRLERİNİN ve Aile birliklerinin canı yakacaktır.Bu noktada da hükümetimizin ve yetkililerin de ucu kime dokunursa dokunsun gerekenin yapılmasını isteriz. Çünkü şuan okullarda KALİTELİ hizmet istenmemektedir. Sebebi ise Çocuklarımız üzerinde OKULLARIN VE KREŞLERIN servis üzerinden haksız paralara göz dikmeleridir. Saygılarımla….
Servisleri denetle bir mesut Bey hangisi kurallara Uygun.
Benden söylemesi önceki yıllarda bizim bir öğrencimiz serviste unutulmuştu. Ne kadar telaşlanmıştık.