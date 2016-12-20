Okulda ‘Dürüstlük Marketi’ Açıldı

Hekimhan’daki Sakarya Ortaokulu’nda “Dürüstlük Marketi” açıldı.

Sakarya Ortaokulu’nda uygulamaya konulan Dürüstlük Marketinde öğrenciler, herhangi bir görevlinin çalışmadığı kantinde istediklerini alıp, ücreti kasaya bırakıyor para üstünü de kasadan alıyor.

Okul Müdürü Kurtuluş Şekerci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilere en büyük erdem olan dürüstlüğü kazandırmak için bu çalışmayı yaptıklarını belirtti.

Öğrencilerin de çalışmaya ilgi gösterdiğini aktaran Şekerci şunları söyledi:

“İçinde bulunduğumuz yüzyılda insanların birbirlerine olan güveni sarsılmış durumda. Neredeyse her şeye, herkese şüpheyle bakar hale geldik. Geleceğin nesillerini yetiştirdiğimiz okullarda en büyük erdem olan dürüstlüğün kazandırılması ve öğrencilerimizin birbirine olan güveninin artırılması için böyle bir çalışmayı başlattık.

Çocuklarımız tarafından yoğun ilgi gören projemizin sonuçlarının eğitimin ve topumun tüm kesimlerine faydalı olacağı inancındayım. Sakarya Ortaokulu ailesi olarak her anlamda çocuklarımıza ve toplumumuza fayda sağlama ve hizmet etme gayreti içerisinde olduk ve bundan sonra da inşallah olacağız.”

Öğrenciler de uygulamadan mutlu olduklarını ve öğretmenlerinin kendilerine güvenmelerinin çok önemli olduğunu ifade etti.

AA