Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

Okullar Arası Biatlon Yarışmaları Yapıldı

Okullar Arası Biatlon Yarışmaları Yapıldı
  • 05.04.2018
  • 0

Malatya’da, Okullar Arası Biatlon Yarışmaları gerçekleştirildi.

Yarışmalarda kategorilerinde dereceye giren sporcular şunlar:

Minikler B-Erkekler

Berkay Karakaya, Hüseyin Yiğit Sevim

Minikler B-Kızlar

Zeynep İpek Fidan, İrem Değirmenci, Esile Dilek

Minikler A-Erkekler

Tuğra Özer, Volkan Çınar Öztürk, Metehan Keleş, Göktuğ Yiğit Solak, Yiğit Karadeniz, Yağız Ali Turan

Minikler A-Kızlar

İdil Özhan, Nehir Derin Yıldırım, Sena Boz, Ayşe Şimal Kıran, Elif Naz Aktaş, İrem Su Kocaoğlan, Elif Ece Şahin, Mina Çilek

Küçükler-Kızlar

Emes Sudenaz Doğan, Naz Aydın, Zeynep İdil Su Karaaslan, Yağmur Doğan, Ela Köseoğlu, Zeynep Erçetin

Küçükler-Erkekler

Barış Aydın, Nusret Kayra Özer, Alperen Gülburun

Yıldızlar-Kızlar

Yaren Tınaz, Betül Önal, Beren Ezo Kurter, Tudesu Taşan, Yağmur Gülburun

Yıldızlar-Erkekler

İbrahim Şeker, Yavuz Murat Kaya

Genç B

Burakhan Kaydı, Erhan Ispanakçı

Genç A

Faruk Sefa Ataseven.

Yeni Malatya Gazetesi

Etiketler: /

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."