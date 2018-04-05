Okullar Arası Biatlon Yarışmaları Yapıldı
Malatya’da, Okullar Arası Biatlon Yarışmaları gerçekleştirildi.
Yarışmalarda kategorilerinde dereceye giren sporcular şunlar:
Minikler B-Erkekler
Berkay Karakaya, Hüseyin Yiğit Sevim
Minikler B-Kızlar
Zeynep İpek Fidan, İrem Değirmenci, Esile Dilek
Minikler A-Erkekler
Tuğra Özer, Volkan Çınar Öztürk, Metehan Keleş, Göktuğ Yiğit Solak, Yiğit Karadeniz, Yağız Ali Turan
Minikler A-Kızlar
İdil Özhan, Nehir Derin Yıldırım, Sena Boz, Ayşe Şimal Kıran, Elif Naz Aktaş, İrem Su Kocaoğlan, Elif Ece Şahin, Mina Çilek
Küçükler-Kızlar
Emes Sudenaz Doğan, Naz Aydın, Zeynep İdil Su Karaaslan, Yağmur Doğan, Ela Köseoğlu, Zeynep Erçetin
Küçükler-Erkekler
Barış Aydın, Nusret Kayra Özer, Alperen Gülburun
Yıldızlar-Kızlar
Yaren Tınaz, Betül Önal, Beren Ezo Kurter, Tudesu Taşan, Yağmur Gülburun
Yıldızlar-Erkekler
İbrahim Şeker, Yavuz Murat Kaya
Genç B
Burakhan Kaydı, Erhan Ispanakçı
Genç A
Faruk Sefa Ataseven.
Yeni Malatya Gazetesi