Okullar Arası Bocce Şampiyonası

Malatya Gençlik ve Spor il Müdürlüğü tarafından organize edilen Okullar Arası Küçükler, Yıldızlar ve Gençler Bocce İl Şampiyonası Müsabakaları sona erdi.

İnönü stadında yapılan müsabakalara Küçük Kızlarda Milli Egemenlik Ortaokulu, Küçük Erkeklerde Topsöğüt Ortaokulu, Yıldız Kızlarda Milli Egemenlik Ortaokulu, Yıldız Erkeklerde Orduzu Nedire Dernek Ortaokulu birinci oldu.

Genç Kızlarda ise Aslantepe Mesleti Teknik Anadolu Lisesi, Genç Erkeklerde Niyazi Mısri Sosyal Bilimler Lisesi birinci oldu.

Küçüklerde 26 Takım 130 sporcu, yıldızlarda 34 takım 170 sporcu, gençlerde 16 takım 90 sporcunun katıldığı müsabakalarda sporcular kıyasıya mücadele etti.

Küçükler 8-9 Mayıs, Yıldızlar 10-11 Mayıs, Gençler 12-13 Mayıs tarihlerinde Malatya‘da yapılacak olan grup müsabakalarına katılacaklar.

Müsabaka sonunda dereceye giren sporculara madalya ve kupaları Bocce İl Temsilcisi Mürsel Kurt ve antrenörler tarafından verildi.

AA- Mehmet GÖRESİYE, malatyahaber.com