Okullar Arası Kick Boks Müsabakaları Yapıldı

Okullar Arası Yıldızlar Erkek ve Kızlar Kick Boks Müsabakalarında dereceye giren sporcular belli oldu.

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün 2017-2018 Okul Sporları faaliyet programında yer alan Okullar Arası Yıldızlar Erkek ve Kızlar Kick Boks Müsabakaları, Turgut Özal Kamp Eğitim Merkezi Boks Salonu’nda gerçekleştirildi.

İki gün süren müsabakalarda erkeklerde 30, 34 ve 37 kilogramda Rahmi Akıncı Ortaokulu Öğrencisi Abdullah Durmuş, TOKİ imam Hatip Ortaokulu Öğrencisi Abdulkadir Engin ve Yeşiltepe İmam Hatip Ortaokulu Öğrencisi Hanifi Pektekin birinci oldu. Hayrettin Sönmezay Ortaokulu Öğrencisi Burak Karabulut ikinciliği elde ederken, Rahmi Akıncı Ortaokulu Öğrencisi Berkant Doğmuş ise üçüncü oldu.

Erkekler 42, 47, 52, 57 ve 60 kilogramda ise Rahmi Akıncı Ortaokulu Öğrencileri Semih Can Çakıl, Yahya Gür ve Efecan Göçtürk ile TOKİ İmam Hatip Ortaokulu Öğrencileri Kadir Atilla ve Hasan Güven birinci oldu.

Kızlarda 30, 34, 37 ve 42 kilogramda Rahmi Akıncı Ortaokulu Öğrencileri Nida Uçak, Beyzanur Tunga ve Çağla Çal ile TOKİ İmam Hatip Ortaokulu Öğrencisi Irmak Önderci birinci oldu. Rahmi Akıncı Ortaokulu Öğrencilerinden Rümeysa Karadaş ikinci olurken, Zeynep Mızrak ise üçüncülüğü elde etti.

Kızlarda 46, 50, 55, 60 ve 65 kilogramda ise Yalçın Koraç Ortaokulu Öğrencisi Buse Öztürk, Yalçın Akıncı Ortaokulu Öğrencisi Beyza Bayır, Sümer Ortaokulu Öğrencisi İlknur Aygün ile Rahmi Akıncı Ortaokulu Öğrencileri Esma Yiğit ve Sümeyra Çakırdım birinci oldu.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi