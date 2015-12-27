“Okullar Tatil” Balonu!

Kar yağışı nedeniyle öğrenci ve velilerde okulların tatil edileceğine ilişkin beklentiler karşısında, resmi makamlar böyle bir karar almazken, akşam saatlerinde 3 yerel televizyonu arayan meçhul kişilerin ilettiği “okullar tatil edildi” haberinin asılsız olduğu bildirildi.

Malatya’da geçtiğimiz hafta sonu başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle, 7 ilçenin yanı sıra il merkezi ve bağlı köylerde 8 Ocak Salı günü için okullar 1 gün süreyle tatil edilmişti.

Kar yağışının aralıklarla sürmesi nedeniyle, yeni bir tatil beklentisine giren birçok veli ve öğrenci, basın kuruluşlarını arayarak bilgi almak isterken, Valilik ve Milli Eğitim Müdürlüğü ilgilileri, yeni bir tatil kararı alınmadığını bildirdiler.

Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bulut, saat 19.45’de yaptığı açıklamada, il merkezindeki okullarda herhangi bir tatil kararının söz konusu olmadığını söyledi.

“SON DAKİKA” BALONLARI!..

Bu arada, yerel televizyonların akşam haberleri öncesi, bazı televizyon kuruluşlarını arayan ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nden aradıklarını söyleyen “meçhul” kişiler, buradaki görevlilere 10 Ocak Perşembe günü için okulların tatil edildiği bilgisini ilettiler. Bunun üzerine Ufuk TV, Güneş TV “son dakika” olarak okulların tatil edildiğine ilişkin bu doğru olmayan haberi alt yazıyla duyururken, Türkiyem TV’de de bu yanlış bilgi bültenin sonuna doğru duyruldu ve kısa bir süre sonra düzeltildi.