Okullarda 2. Dönem Başladı

Malatya’da, 15 günlük sömestr tatilinin ardından 2016-2017 yılı 2. eğitim-öğretim dönemi bu gün okullarda çalan ilk ders zili ile başladı.

Malatya’da 168 bin öğrenci ve 13 bin 700 öğretmen çalan ilk zille birlikte ders başı yaparken, Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Malatya’da öğretmen açığının olmadığını belirterek, tıpkı 1. dönem gibi 2. dönemin de sıkıntısız bir şekilde geçeceğini söyledi.

2016-2017 yılı 2. eğitim-öğretim döneminin okullarda sorunsuz bir şekilde başladığını kaydeden Tatlı, Malatya’da eğitim-öğretim için son derece sağlıklı bir ortamın bulunduğunu ifade ederek, öğrencilerin bunu iyi değerlendirmesi gerektiğini dile getirdi.

Malatya’da öğretmen açığının olmadığını aktaran Tatlı,”2. eğitim-öğretim dönemimiz 13 bin 700 öğretmenimiz ile başladı. İlimizde öğretmen açığımız yok, eğitim-öğretim öğretmenlerimizle birlikte devam ediyor” dedi.

Konuşmasında velilere de tavsiyelerde bulunan Tatlı, “Velilerimizin özellikle sınava hazırlanan çocuklarının üzerindeki stresi iyi anlamaları ve ona göre davranmaları gerekiyor. Bu süreçte çocuklarıyla daha fazla ilgilenmeliler ve onlara daha fazla zaman ayırmalılar. Bunun yanında fırsat buldukları zaman da okulları ziyaret ederek çocuklarının durumunu öğrenmeliler. İnşallah velilerimizle el ele vererek başarılı bir eğitim dönemi daha geçiririz” şeklinde konuştu.

iha