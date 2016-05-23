“Okullarda Ders Olarak Okutulmalı”

TESK Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, “Ahilik anlayışı, toplumda yaşayan fertleri birbirine yaklaştırmak ve aralarında dayanışma kurulmasını sağlamaktır. Bu nedenle, bugün Türkiye’de ekonomik hayattan siyasi hayata kadar tüm yaşam alanında Ahilik kültürünün hakim kılınması gerekmektedir. Bu nedenle Ahilik Kültürü okullarda ders olarak okutulmalıdır.” dedi.

4 AYRI ETKİNLİK YAPILACAK

Ahilik Kültür Haftası ve Ahilik Bayramı nedeniyle Malatya’da ilk tören 24 Mayıs Salı günü saat 10.00’da Atatürk Anıtı önünde çelenk sunumu ile başlayacak. Burada anıta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin’in çelenk sunumu ve saygı duruşunun ardından ikinci tören saat 10.30’da Halk Eğitim Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek ve Ahilik Kültürü konulu konferans verilecek. Üçüncü tören ise saat 13.00’de Asayiş Şubesi’nin yanındaki Yeni Şire Pazarı Meydanı’nda yapılacak. Buradaki etkinlikte Şed kuşatma Töreni, Yılın Ahisine ödülünün verilmesi ve Ahilik Pilavı’nın ikramı gerçekleştirilecek.

Ahilik Kültür Haftası kapsamında şehitler için yine 24 Mayıs Salı günü İkindi Namazı öncesinde Yeni Camii’de Mevlid-i Şerif okutulacaktır.

“SOSYAL VE EKONOMİK ANLAMDA TOPLUMA ÖNEMLİ KATKILAR SUNUYOR”

Bu arada, MESOB Başkanı Şevket Keskin, Ahilik haftası nedeniyle yayımladığı mesajında, “Ahilik halkın sanat ve meslek alanında yetişmelerini sağlayan, onları ahlaki yönden yetiştiren, çalışma hayatında iyi insan meziyetlerini esas alarak düzenleyen bir örgütlenmedir. Ahilik; iyi ahlakın, doğruluğun, kardeşliğin, yardımseverliğin kısacası bütün güzel meziyetlerin birleştiği sosyoekonomik bir düzendir. Ahilik, ahlak, eğitim-bilim, organizasyon, kalite-standardı, üretici-tüketici ilişkisi, denetim gibi konularda toplumsal yapıyı düzenleyen sistemdir. Ahilik geleneği esnaf teşkilatı olarak bilinse de, toplumsal barışın sağlanmasında önemli bir yapıtaşı olmuştur. Günümüzde en çok ihtiyaç duyulan sosyal barış, geçmişte Ahi Teşkilatlarında yapılan mesleki eğitim, yardım sandıkları ve sosyal güvenlik uygulamaları, kişilik eğitimi gibi faaliyetleri ile sosyal ve ekonomik anlamda topluma önemli katkılar sunmuştur. Ahilik anlayışı devletine sahip çıkarken sivil toplumunda güçlendirilmesinden yanadır.

“OKULLARDA DERS OLARAK OKUTULMALI”

“Ahiliğin kökeni ne olursa olsun Ahi ahlakı, temelde Kur’an ve Hz. Peygamber’in hadislerine dayanmaktadır.” diyen Keskin, “Ahi ahlakı birinci derecede din kaynaklı olup, Hz. Peygamber ahlakıdır. Bütün mesleklerin kaynağı yine peygamberlere dayanmaktadır. Peygamberler Ahilik sisteminde esnaf ve sanatkarımızın ilk ustalarıdır.” ifadesini kaydetti.

Ahilik kültürünün okullarda okutulması ve öğretilmesi gerektiğini ifade eden Keskin, “Ahilik anlayışı, toplumda yaşayan fertleri birbirine yaklaştırmak ve aralarında dayanışma kurulmasını sağlamaktır. Bu nedenle, bugün Türkiye’de ekonomik hayattan siyasi hayata kadar tüm yaşam alanında Ahilik kültürünün hakim kılınması gerekmekte ve alt yapısının sağlam zeminde oluşturulması lazımdır. . Bunun için kendi öz kültürümüz olan Ahilik Sisteminin okullarda ders kitaplarında okutulması geleceğimiz için büyük önem arz etmektedir.” diye konuştu.

Keskin, esnaf ve sanatkarları Ahilik Kültür Haftası kutlamalarına katılmaları çağrısında bulunarak, “Ahilik sistemine önce esnaf ve sanatkarımızın sahip çıkması gerekmektedir. Esnafımız kendi kültürüne sahip çıkmalı, yaşamalı ve yaşatmalıdır.” dedi.

BAKAN TÜFENKCİ’NİN MESAJI..

Bu arada, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de, Ahilik Kültür Haftası dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Bakanın mesajı şöyle:

“Ahilik; kardeşlik, birlik, beraberlik gibi değerleri özünde toplayan, ticaret ile ahlâkı buluşturan bir hayat düsturu, dünyada benzeri bulunmayan bir kültür ve medeniyet hazinesidir. Anadolu’da ticaret erbabının yaşattığı Ahilik, Dünyaya örnek olacak değerleri ve uygulama örneklerini içinde barındırmaktadır.

Ahiliğin iktisadi hayata getirdiği kurallar, üretimden tüketime tüm aşamaları düzenleyen bir sistem oluşturmaktadır. Günümüzde ahlaklı ticaret diye tanımladığımız insani değerleri dikkate alan ekonominin temellerini oluşturmaktadır.

Kadınlar da Ahilik teşkilatı içinde aktif biçimde yer almış, Ahilik çatısı altında kurdukları Baciyan-ı Rum (Anadolu Kadınlar Birliği) teşkilatıyla iktisadi hayatın aktörleri, sosyal hayat ve askeri yapının da parçası olmuşlardır.

Anadolu halkının ekonomik ve kültürel hayatında önemli bir yer tutan Ahilik; dürüstlüğün, sevginin, dostluğun, yardımlaşmanın, hoşgörünün, bilginin ve dayanışmanın en güzel örneklerini yıllarca sergilemiş; işçinin, üretenin, helal kazancın, dürüst yönetimin simgesi olmuştur. Bugün de Türkiye ekonomisinin temel taşı olan, esnaf ve sanatkârlarımız, bu mirası devam ettirmekte ve gelecek nesillere aktarmaktadır.

Ahilik felsefesi ve kültürü ile yetişmiş olan esnaf ve tüccarımızı, Hükümetimizin desteğiyle çeşitli kanallarla kullandırılan krediler vasıtasıyla destekliyor; Esnaf ve Sanatkârlar Değişim, Dönüşüm, Destek Strateji Belgesi ve Eylem Planı (ESDEP) ile geleceğe hazırlıyoruz. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak; Ahiliği ülkemizde ve dünyada daha iyi tanınır ve bilinir hale getirmeyi, canlandırmayı, tarihi, sosyal ve hukuki sorumluluğumuz olarak görüyoruz.

Bu vesileyle, milletimizin ve insanlığın karşı karşıya kaldığı günümüz meseleleri için başlıca çözüm yollarından biri olan Ahilik değerlerinin; ülkemizde ve dünyada daha fazla tanınmasını sağlamak üzere, Bakanlığımız koordinasyonunda bu yıl 29’uncusunu kutlayacağımız Ahilik Haftası’nın ülkemize ve tüm insanlığa barış ve kardeşlik getirmesini temenni ediyor; başta Ahi Evran-ı Veli olmak üzere, tüm ahilerimizi ve ustalarımızı rahmet ve şükranla anıyor; bu yola emeği geçen herkese, özellikle esnaf ve sanatkârlarımıza teşekkür ediyorum.”

Öte yandan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, Ahilik Haftası dolayısıyla yayınladığı mesajında, “Ahilik geleneği, kültürümüzde önemli bir yere sahiptir. Yarınlarımızın geleceği yeni nesillere ışık tutacak olan Ahilik geleneği, ülkemizin toplumsal düzeninin, birlik ve beraberliğinin, dayanışmanın ve kardeşliğin temel taşını oluşturmaktadır. Doğruluk ilkesi üzerine kurulan Ahilik geleneği, bu gün ihtiyaç duyduğumuz en önemli değerlerimizden bir tanesidir. Milletimizin tarihinde ayrı bir yeri ve önemi bulunan Ahilik geleneği, sosyal ve ekonomik hayatımızda etkili rol oynamıştır. Ahiliğin kurucusu Ahi Evran Veli’nin ticari ahlakımıza kazandırdığı ve ilkeleri dayanışmaya ve paylaşmaya dayanan Ahilik kültürü, günümüzde esnaf ve sanatkârlarımıza ışık olmuştur. Ahilik kültürü, dün olduğu gibi bu günde Türkiye’nin toplumsal düzeninin temel taşı olmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm esnaf ve sanatkârımızın Ahilik Haftası’nı kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

Bülten