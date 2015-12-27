Okullarda Trafik Eğitimi

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından, okullarda eğitim faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

Yapılan çalışmalara ilişkin olarak, Emniyet Müdürlüğü’nden verilen bilgi şöyle:

“Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüz tarafından 10-15 Kasım 2014 tarihleri arasında trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla düzenlenen eğitim faaliyetleri ve etkinlikler kapsamında;

1-İlimiz merkezinde öğrencilere yönelik olarak Şehit Yüzbaşı Hakkı Akyüz Ortaokulunda “Sürücü Yaya Eğitimi” konulu eğitim semineri, Ali Nahit Bozatlı ve TOKİ Ortaokulunda ise “Çocuklar İçin Trafik Eğitimi” (Trafik Dedektifleri) Projesi kapsamında eğitim semineri düzenlenmiştir. Düzenlenen eğitimler sırasında toplam 542 öğrenciye eğitim verilmiştir.

2-İlimiz merkezinde ana cadde ve trafiğin yoğun olduğu güzergâhlar üzerinde bulunan okullar önünde görevlendirilmek üzere Sabancı Kültür Merkezi Toplantı salonunda gönüllülük esasına dayalı olarak 71 öğrenci, 3 öğrenci velisi ve 23 öğretmen olmak üzere toplam 97 kişiye “okul geçidi görevlisi eğitimi” verilmiştir.”