‘Olağan Durum Değil!’

DSİ Elazığ Bölge Müdürü Nevzat Aksu, Çat Barajı’nda işletme kodunun altında su aldıklarını, bunun ise olağan bir durum olmadığına dikkat çekti.

Malatya’nın su durumunun görüşüldüğü toplantıda konuşan DSİ Elazığ Bölge Müdürü Nevzat Aksu, küresel ısınmadan kaynaklanan bir genel su sıkıntısı olduğunu ancak, Malatya Belediyesi’nin koordinesinde olan Kaptaj içme suyu kaynağındaki suyun 1,5 milyon insana yetecek kadar olduğunu ve 2035 yılına kadar yetebileceğini vurguladı. Araştırmada, şehir içme suyunda kayıp kaçak oranının yüzde 70-80’ler gibi göründüğünü söyleyen Aksu, öncelikle bu kayıp ve kaçakların önlenmesi gerektiğini dile getirdi. Aksu, Malatya’nın içme suyu yönünden Türkiye’nin önde gelen şanslı illerinden biri olduğunu, ancak suyun koordineli bir şekilde kullanılmamasından sıkıntıların meydana geldiğini kaydetti.

Sulama amaçlı olarak kullanılan Çat Barajı’nda geçen yıl 66 milyon metreküp su olduğunu, bu yıl bu miktarın 38 milyon metreküpe düştüğüne dikkat çeken Aksu, “Battalgazi ilçesi, Hanımınçiftliği beldesi ve Derme kanalında yaşanan sulama suyu sıkıntısı nedeniyle, işletme kodunun altında pompayla su çekip vermeye başladık. Bu ise olağan bir durum değildir. Çünkü, işletme kodunun altındaki suyu alırsanız, 2009 ve 2010’da ne yapacaksınız?”diye sordu.

Sulama suyu sıkıntısını gidermek için 8 kuyu açıldığını da söyleyen Aksu, Malatya merkeze içme suyu kaynağı temini için Malatya Belediyesi ile koordineli olarak Aksu, Değirmenönü ve Kernek’ten içme suyu temini konularının da incelendiğini vurguladı.