Olanlar Oldu

Zafer Kaptan (Ata Demirer) Ege kıyısında küçük bir kasabada tekne turları düzenleyerek geçinmektedir. Zafer’in annesi Döndü Hanım (Ata Demirer) da oğlunun bir an önce evlenmesini istemekte, Zafer’in pek de anlaşamadığı Mehtap’ı (Seda Güven) münasip bir gelin adayı olarak düşünmektedir. Zafer’in hayatı, tatil için kasabaya gelen ünlü dizi oyuncusu Aslı’yla (Tuvana Türkay) tanışıp aşık olmasıyla değişecektir.

Vizyon Tarihi: 20 Ocak 2017

Yapımı : 2017 – Türkiye

Tür : Komedi

Yönetmen : Hakan Algül

Oyuncular : Ata Demirer , Tuvana Türkay , Ülkü Duru , Salih Kalyon , Recep Renan Bilek

Senaryo : Ata Demirer

Yapımcı : Necati Akpınar

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