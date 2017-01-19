Olanlar Oldu

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Zafer Kaptan (Ata Demirer) Ege kıyısında küçük bir kasabada tekne turları düzenleyerek geçinmektedir. Zafer’in annesi Döndü Hanım (Ata Demirer) da oğlunun bir an önce evlenmesini istemekte, Zafer’in pek de anlaşamadığı Mehtap’ı (Seda Güven) münasip bir gelin adayı olarak düşünmektedir. Zafer’in hayatı, tatil için kasabaya gelen ünlü dizi oyuncusu Aslı’yla (Tuvana Türkay) tanışıp aşık olmasıyla değişecektir.
Vizyon Tarihi: 20 Ocak 2017
Yapımı : 2017 – Türkiye
Tür : Komedi
Yönetmen : Hakan Algül
Oyuncular : Ata Demirer , Tuvana Türkay , Ülkü Duru , Salih Kalyon , Recep Renan Bilek
Senaryo : Ata Demirer
Yapımcı : Necati Akpınar
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