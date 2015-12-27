“Olası Senaryolara Hazırız”

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu bugün yaptığı açıklamada, Obama’nın Suriye’ye müdahale konusunda yaptığı açıklamalar sonrası olası bir senaryoya hazır olduklarını ifade etti.

Sakin ve kendinden emin olduklarını ifade eden Netanyahu, İsrail düşmanlarının güçlerini test etmemeleri için iyi bir sebepleri olduğunu kaydetti. Netanyahu’nun Obama’nın Suriye’ye gerçekleştirmeyi planladığı saldırı hakkında kongre onayı alacağını dile getirdiği konuşmaya hiç değinmemesi ise dikkat çekti. Suriye ile ABD arasında artan gerilim sonrası her iki tarafı da sakinleştirmeye çalışan Netanyahu, bazı kaynakların iddialarına göre Suriye’nin İsrail’e saldırması ihtimalinden dolayı bu şekilde hareket ediyor.