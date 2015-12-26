Olaydan Sonra Evinde Kalmışlar..

Salköprü Mahallesi’nde baba-oğulu yaraladıkları gerekçesiyle aranan 2 firarinin, 9 silahın ele geçirildiği evde konakladığı belirtildi. Bu arada, silahların bulunduğu evin sahibi tutuklandı.

14 Nisan günü saat 16.00 sıralarında 65 yaşındaki Alaattin Demircigil ile 35 yaşındaki oğlu Ufuk Demircigil, Salköprü Mahallesi İsmetiye Sokakta, ayaklarından tabanca ile vurularak yaralanmışlardı. Polis, alacak-verecek anlaşmazlığı yüzünden meydana geldiğini belirttiği olayın zanlıları olarak 45 yaşındaki Memiş D. ile 39 yaşındaki Hamit A.’yı aramaya başlamıştı.

Zanlıları bulmaya çalışan polis, 15 Nisan günü saat 11.45’de, mahkemeden aldığı arama kararıyla 36 yaşındaki Necmettin L. (üstteki fotoğrafta ortadaki) adlı şahsın Tandoğan Mahallesi Karagöz Caddesi’ndeki evine baskın düzenlemişti. Evdeki aramada, firari sanıklar bulunamazken; 1 adet Kalaşnikof Marka otomatik tüfek, 1 adet Wincester marka tüfek, 6 adet çeşitli çap ve marka tabanca, 1 adet kırma av tüfeği ile bu silahlara ait toplam 380 mermi ele geçirmişti. Evdeki aramada, ayrıca firari zanlılardan Memiş D.’nin fotoğrafının yapışık olduğu Mehmet Özaslan adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanı ile pasaport bulunduğu da belirtilmişti.

Polisten yapılan açıklamada; ev sahibi Necmettin L.adlı şahsın ifadesinde, silahla yaralama olayının zanlıları Memiş D.ile Hamit A.’nın olaydan sonra geceyi evinde geçirdiğini söylediği belirtildi.

“Silahla Yaralama Olayının Faillerini Saklama, Toplu Silah Kaçakçılığı, Başkasına Ait Nüfus Cüzdanı ve Pasaport Bulundurma” suçlamalarıyla adliyeye verilen Necmettin L. tutuklandı. Polis diğer 2 zanlıyı arıyor.