Olaylı Bölgede Polis Denetimi

Malatya’da son günlerde esnafların da rahatsızlığına neden olan asayiş olaylarının yaşandığı Derme Sokak ve Nasuhi Caddesi’nde polis ekipleri 2 günden beri üst üste şok uygulamalar yapıyorlar. Bölgede sivil devriye ekipleri ise arttırıldı.

Asayiş Şubesi ekipleri ve Narkotik Suçlarla mücadele Şubesi ekiplerinin de destek verdiği şok uygulamalarda kafe ve işyerleri ile çevredeki mekanlar tek tek kontrol edilirken, durumu şüpheli görünenlerin ise kimlik kontrolleri yapıldı.

-2 pompalı tüfek ele geçirildi

Derme Sokakta yüksek sesle müzik çalan bir otomobili duran polis ekipleri, aracın içinde 1 adet pompalı tüfek elde etti. Polis ekipleri E.A. adlı şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan, polis ekipleri çevreyolu üzerinde durdurdukları bir aracın içinden de yine pompalı tüfek elde ettiler. Araçta bulunan E.A. adlı şüpheli de gözaltına alındı.

-Bölgede 4 tane okul var

Derme Sokak ve Nasuhi Caddesinin bulunduğu bölgede Derme İlkokulu, Hayrettin Sönmezay Ortaokulu, Hasan Varol Ortaokulu ve Hasan Varol İlkokulu’nun da bulunması nedeniyle bölgede artan asayiş olayları üzerine sivil devriye ekiplerinin de arttırıldığı öğrenildi.

-Diğer kurumlar ne yapacak?

4 okulun bulunduğu bölgede açılan kafe ve umuma açık işyerlerinin belediye ve diğer kurumlar tarafından da denetlenmesi bekleniyor.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com