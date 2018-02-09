Olaylı Bölgede Polis Denetimi
Malatya’da son günlerde esnafların da rahatsızlığına neden olan asayiş olaylarının yaşandığı Derme Sokak ve Nasuhi Caddesi’nde polis ekipleri 2 günden beri üst üste şok uygulamalar yapıyorlar. Bölgede sivil devriye ekipleri ise arttırıldı.
Asayiş Şubesi ekipleri ve Narkotik Suçlarla mücadele Şubesi ekiplerinin de destek verdiği şok uygulamalarda kafe ve işyerleri ile çevredeki mekanlar tek tek kontrol edilirken, durumu şüpheli görünenlerin ise kimlik kontrolleri yapıldı.
-2 pompalı tüfek ele geçirildi
Derme Sokakta yüksek sesle müzik çalan bir otomobili duran polis ekipleri, aracın içinde 1 adet pompalı tüfek elde etti. Polis ekipleri E.A. adlı şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan, polis ekipleri çevreyolu üzerinde durdurdukları bir aracın içinden de yine pompalı tüfek elde ettiler. Araçta bulunan E.A. adlı şüpheli de gözaltına alındı.
-Bölgede 4 tane okul var
Derme Sokak ve Nasuhi Caddesinin bulunduğu bölgede Derme İlkokulu, Hayrettin Sönmezay Ortaokulu, Hasan Varol Ortaokulu ve Hasan Varol İlkokulu’nun da bulunması nedeniyle bölgede artan asayiş olayları üzerine sivil devriye ekiplerinin de arttırıldığı öğrenildi.
-Diğer kurumlar ne yapacak?
4 okulun bulunduğu bölgede açılan kafe ve umuma açık işyerlerinin belediye ve diğer kurumlar tarafından da denetlenmesi bekleniyor.
Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
Vali ve emniyet müdürü nün tek işi senin sahip çıkamadığın çocuğunu adam etmek değil.
Herkesin başına polis mi dikilecek? Herkes çocuğuna çoluğuna sahip çıkarsa ancak bu iş düzelir. Tutturmuşsunuz bunlar malatyalı değil, yerlisi yapmaz diye bir türkü. Züğürt tesellisi bunlar. Sen 12,13 yaşındaki çocuğunu gece 12 ye kadar arayıp sormazsan bir bakmışsın asayişin nezaretinde bulursun. Sonrada benim çağam yapmaz öyle şey diye polisi suçlarsın. Herkes kendi kapısının önünü süpürürse memlekette pislik kalmaz.
Hüseyin haklısın. Anne baba olarak bizim sucumuz çok.
BÜYÜK DRAM , POLİS RUTİN İŞİNİ YAPTIĞI İÇİN MANŞET OLDU , ZATEN BUNLARI YAPMASI GEREKİYOR POLİSİN , NORMAL İŞLERİNİ YAPMALARI BİLE ÇOK EXTREM BİR OLAYMIŞ ETKİSİ YARATIYOR YA İŞTE İŞİN DRAM KISMI BU…..
Malatyalı, vatandaş olarak sen üzerine düşeni yapıyormusun. Çocuğuna sahip oluyormusun.
şehrin merkezinde bulunan bu mahallede bu olay yaşanıyorsa ve bu olay başında yer aldığı için dikkat çekiyor da bende 13 yıldır TOKİ de oturuyorum 1+1konutlarının gelmesiyle kronik suçlu insanlar hep bir arada toplandı bu tür olayları her gün yaşıyoruz ben buraya basının dikkat çekmesini istiyorum diyer kurumlar ozaman haliyle ilgi gösterir hiç bir kurumu eleştirmek için bunu söylemiyorum çünkü çağımızın en güçlü silahı BASIN
Evet polisler ne iş yapıyor hele okulların bulunduğu yerlerin polis ve sivil polisler tarafından iyi denetlenmesi gerekiyor
Ciddimi sanıyorum o caddede birşey yok diğer bazı yerler tamamda doğrusu burayı bilmiyordum
Malatya’nın en merkezi yeri denetimsizlikler yüzünden Teksas gibi, vatandaş ailesi ile bu sokaktan geçmeye korkuyor, Sayın Bakanimiz,,Sayın Milletvekillerimi, Sayın Valimiz ve Sayin Emniyet Mudurumuzde ile görüşerek bu sokakta sürekli polis ekipleri bulundurulmasını halkın anarşist ve mafya pisliklerinden koruyun, eğer siz yapmazsanız Ankara’da Cumhur Başkanımıza bu konuyu ileteceğiz. Vali ve emniyet müdürü ne iş yapar ?vatandaşın can güvenliği tehdit altındayken hiçbir şey yapmadan bekleyerek mi ilin sorunları ile ilgileneceksiniz ? önce bu sorunu çözün ,daimi gezici polis ekipleri koyun.