Olaylı Maçın Hakemi Kaleciden Davacı..

Malatya Belediyespor’un Ankara’daki grup maçını “tatil” eden hakem Özgür Öngeç, Belediyespor’un kalecisi Ahmet (fotoğraftaki)’ten de davacı oldu. Bu arada 89. dakikada Sivas Demirspor 2-1 önde iken hakemin tatil ettiği maçın ardından, maçı hükmen 3-0 kazanmış sayılarak 3. Lige Terfi 2. kademe Ankara grubunda finale kalan Sivas Demirspor, finalde Samsun Gazispor’a 4-3 yenilince olaylar çıktı. Grupta Samsun Gazi birinci olarak 3. Lige yükseldi.

İKİ KIRMIZI KART, 1 PENALTI..

Malatya Belediyespor, geçtiğimiz Cuma günü Sincan Stadı’nda oynanan maçın ilk yarısını Sivas karşısında 1-0 önde bitirmiş, Sivas 68. ve 75. dakikalarda attığı gollerle 2-1 öne geçmiş, ikinci golden 1 dakika sonra da Belediyespor’lu Ahmet Menevşe, kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.

Maçın 89. dakikasında Malatya Belediye aleyhine bir penaltı veren hakem, penaltıya neden olduğu gerekçesiyle Malatya Belediye kalecisi Ahmet’e sarı kart göstermiş, Ahmet’in itirazı üzerine ikinci sarı karttan kırmızı kart göstererek oyundan atmıştı. Bu sırada aşırı sinirlenen Kaleci Ahmet’in, kendisine yumruk atması üzerine, penaltıyı attırmadan soyunma odasına giden hakem maçı tatil ettiğini bildirmişti. Hakem triosu, daha sonra Sincan Karakolu’na giderek Kaleci Ahmet’ten şikayetçi olmuş, ifadesi alınan Ahmet daha sonra serbest bırakılmıştı.

Bu maçla ilgili olarak, daha sonra Malatya Belediyespor’un 3-0 mağlubiyetine ve elenmesine karar verilmişti.

SİVAS FİNALDE YENİLDİ, OLAY ÇIKTI..

Grubun diğer maçında Hakkari Yüksekova’yı yenerek finale kalan Samsun Gazispor’la final oynama hakkını elde eden Sivas Demirspor, final maçında olay yaratan taraf oldu.

Ankara Cebeci Stadı’nda oynanan karışlaşmaya hızlı başlayan Samsun Gazi Belediyespor 23. dakikada Şükrü ve 38. dakikada Fatih Aytekin’in ayağından bulduğu gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı. İkinci yarıda oyunda dengeyi sağlayan Sivas Demirspor, önce Fatih Yaman’ın 68. dakikada ve Mustafa’nın 72. dakikada attığı gollerle eşitliği yakaladı ardından da Fatih Hatipoğlu’nun 74. dakikada attığı golle 3-2 öne geçti. Bu golden 3 dakika sonra 77. dakikada Ender’in golüyle skorda dengeyi sağlayan Samsun Gazi Belediyesi, Murat’ın 84. dakikada attığı golle 4-3 öne geçti ve karşılaşma bu skorla sona erdi. Hakemin bitiş düdüğüyle Samsun Gazi Belediyespor’lu oyuncular büyük sevinç yaşarken, son anda 3. ligin kapısından dönen Sivas Demirsporlu oyuncular ise gözyaşlarına hakim olamadılar. Samsun Gazi Belediyesporlu oyuncular maç sonunda sevinirken bazı Sivas Demirsporlu futbolcular, sevinen oyunculara saldırdı. Futbolucular küfürleşleşerek birbirlerine saldırıken olaylara iki takımında yönetecileri katıldı. Haklarının yendiğini düşünen Sivas Demirsporlu oyuncuları gene bazı yöneticiler ve sporcular sakinleştirdi.