‘Oldu- Bitti’ Tartışması..

Belediye Meclisinin Nisan ayı ilk toplantısında, Belediye Başkanı Cemal Akının 2006 yılı çalışma raporu görüşüldü ve bazı üyelerin yeterince inceleyemedik, sonra görüşelim eleştirilerine karşın, oy çokluğuyla kabul edildi. Belediye Meclisinin biri AKPli iki üniversite mezunu ile bir lise mezunu üyesinin bir gün önce ellerine geçtiğini, bu nedenle yeterince inceleyemediklerini söylediği 137 sayfalık çalışma raporu ile ilgili olarak, meclisin ilkokul mezunu olan AKPli başkan vekilinin, Ben iki saatte bitirdim.. şeklindeki karşı çıkışı, meclis toplantısına damgasını vurdu. Bu arada, Malatyanın geleceğine yönelik en önemli alt yapı hizmetlerinden biri olan, sürekli de alt yapı kalitesi dahil birçok iddiayla gündeme gelen, son olarak bir başka şirkete devri söz konusu olan Doğalgaz, bu toplantıda da meclis üyelerinin gündeminde olmadı.

ÇALIŞMA RAPORU VE TARTIŞMALAR..

Malatya Belediyesi Meclisinin Nisan ayı ilk toplantısı Belediye Meclis toplantı salonunda Belediye Başkanı Cemal Akın ve üyelerin katılımı ile toplanarak gündemdeki konuları görüştü.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra gündemin ilk maddesinde yer alan ve Malatya Belediyesinin 2006 yılı çalışma raporunun görüşülmesi sırasında başkan Cemal Akın ilgili yasa gereği başkanlığı Meclis 1.Başkan vekili Süleyman Erkuşa bıraktı.

Madde görüşülmeden söz alan CHPli üye “lise mezunu” Doğan Ağdaş, Faaliyet raporu bana dün akşam ulaştı. 130 sayfalık raporu yeterince inceleyemedim. Konferans-açılış davetiyelerini 3-4 gün önceden ulaştıran Malatya Belediyemiz söz konusu çalışma raporu olunca ve görüşülmesine saatler kala incelememiz için raporu gönderiyor. Yani Belediyemiz o kadar hızlı ki..  deyince başkan vekili Süleyman Erkuş; Sayın Ağdaş, hem Belediyemiz hızlı çalışıyor, hem de elime geç ulaştı diyorsunuz çelişkiye düşüyorsunuz. diye konuştu. Ağdaş, Sayın başkanım nasıl anlıyorsanız öyle olsun dedi ve çalışma raporunun bir sonraki oturuma ertelenmesini istedi. Belediye Başkanı Akın da, raporun bir gün önce sabah dağıtımına başlandığını, bazı üyelere akşam ulaştırılmış olabileceğini sölyedi.

MHPli üye “üniversite mezunu” Mehmet Torunda söz alarak Malatyada 15 bin civarında hane, müteahhitlerin SSKya borçları nedeniyle içme suları inşaat suyu tarifesi üzerinden faturalandırılıyor. Bu insanlar bizlere  müteahhitleri mi kayırıyorsunuz?  diye şikayette bulunuyorlar. Çalışma raporu ise bize de dün akşam geldi. Biz de yeterince inceleyemedik. Raporun görüşülmesinin ertelenmesini ve görüşülürken de şirketlerin yetkililerinin de burada olmasını istiyoruz. Çünkü Esenlik Şirketinin karı yüzde 100 artmış. Ayrıca temizlik ihalesini kaç liraya almış gibi sorularında açıklığa kavuşması gerekir dedi.

Başkanlık Divanında bulunan Belediye Başkanı Cemal Akın; İnşaat suyu konusu için SSKya yazı yazdık, hem de sizin ifade ettiğiniz cümlelerle. Ayrıca biz SSKnın icra memuru muyuz diye? Üstelik o tarifeyle 6 kalem vergiden de mahrum kalıyoruz. Yalnız o konu bizim meclisin işi değil diye yanıtladı.

Meclisin başkan vekili “ilkokul mezunu” Süleyman Erkuş, çalışma raporunun geç gönderildiği eleştirisinin MHPli üye tarafından da tekrarlanması üzerine  Çalışma Raporu bana dün sabah geldi. Ben saat 12ye kadar bitirdim. En yaşlı üye olarak ben iki saate bitirdiysem sizler de okuyabilirdiniz. dedi.

Meclisin tek bayan üyesi AKPli “üniversite mezunu” Mehin Aydında Faaliyet raporunda idari ve teknik çalışmaların var olduğuna inanıyorum. Daha sonra görüşülmesi konusunda arkadaşlarla aynı şeyi düşünüyorum. Yeterince inceleyemedim, bir sonraki oturuma erteleyelim. Ayrıca belediyemizin kadınlar ve gençlerle ilgili çalışmaları var mıdır varsa nelerdir? diye soru yöneltti.

Daha sonra çalışma raporunun bu toplantıda görüşülüp görüşülmemesi için oylamaya geçildi. Muhalefet üyeleri ile birlikte AKPli Mehin Aydın ve Vahap Ergülün red oyuna karşılık çoğunluğu oluşturan AKPli meclis üyelerinin “evet” demesiyle çalışma raporunun görüşülmesi kabul edildi ve ardından çalışma raporu da oylanıp onaylandı. Raporu “iki saatte okumuş olan” başkan vekili, oylamanın ardından “arkadaşlara meşrubat getirelim..” diye soğuk ikram çağrısı da yapmayı unutmadı!..

Daha sonra Denetim raporunun sunulması maddesinde başkan Cemal Akın başkanlık koltuğuna geri oturdu ve yaptığı kısa konuşmada Türkiye 1.Ligine yükselen Voleybol takımının yöneticileri olan Belediye Meclisi üyeleri Attila Kantarcı, Osman Bayram ve Alaadin Acuna yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür etti ve Almanyadan gelecek heyeti karşılamak için toplantıdan ayrılmak zorunda kalacağını söyledi. Denetim raporunun sunulması oylandı ve kabul edildi.

SİZ MALATYAYI KÖY YAPMAYA ÇALIŞIYORSUNUZ..

Gündemin İmar maddelerine geçilirken başkanlık makamı Cemal Akının ayrılması ile tekrar Süleyman Erkuşa geçti. İmar konuları arasında 2. sırasında Hastane Caddesinde, tapu kayıtlarına göre de Saray Mahallesi 3512 ada 27 Nolu parsel hakkında özel hastane yapılmak üzere İmar Komisyonunun olumlu görüş bildirdiği ticari alana dönüştürme önergesi görüşülürken söz alan meclisin tek mimar üyesi AKPli Tevfik Arpacı; Bu alanın ticari alana dönüştürülmesi daha önce de görüşüldü ve reddedildi. Reddedilmesinin üzerinden de 1 yıl geçmedi. Reddedilme gerekçeleri de raporda yazılı . dedi. Muhalefet ve AKPli bazı üyeler raporun okunmasını istedi. İmar komisyonu başkanı AKPli üye Avukat Enes Yarloğlueş Raporda reddedilme gerekçesi olarak trafik sıkışıklığı gösteriliyor. Komisyonumuz kamu yararı açısından yararlı olur gerekçesiyle olumlu görüş bildirmiştir dedi.

CHPli üye Doğan Ağdaş Hastaneler hava sirkülasyonunun olduğu, trafik sıkışıklığının olmadığı geniş ve rahat alanlara yapılır. Sizler bu çalışmalarınızla Malatyayı köy yapmaya çalışıyorsunuz diye itiraz etti.

AKPli Fahrettin Eserdi; Arkadaşımızın muhalefetine saygı duyuyorum ama, burada bulunan hiçbir üyenin Malatyayı köye çevirme gibi bir düşüncesi yoktur, bu ağır bir suçlamadır dedi. CHPli Ağdaş Sözümün arkasındayım. Malatyayı köye çeviriyorsunuz. Trafik sıkışıklığı, hava kirliliğinin yoğun olduğu kent merkezinde hastanenin ne işi var?dedi.

Yapılan oylamada AKPlilerin önemli bir kısmının da muhalefet üyeleri ile ret kullanınca komisyonun olumlu görüş vermesine rağmen önerge reddedilmiş oldu.

Ayrıca, Vakıflar Bölge Müdürlüğü mülkiyetinde olan Kavaklıbağ Mahallesi 180 Ada 12 Nolu parsel hakkında ki Ticaret-Mescit-Sosyal tesis alanının ticari alana dönüştürülmesi, Mülkiyeti Sümer Fabrikasına ait olan ve İnönü Mahallesinde ( Dede Korkut parkı karşısı) bulunan alanın Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valilik ve Belediye tarafından yaptırılacak olan kültür merkezi için yapılacak çalışmalar için Belediye Başkanına yetki verilmesi kabul edilirken, aralarında İmar planı değişikliği, kat artım talebi gibi konuları içeren önergeler imar komisyonunun aldığı kararlar doğrultusunda reddedildi.

Belediye Meclisi, Nisan ayı 2. oturumunu 6 Nisan Cuma günü saat 15.00’de yapacak.

DOĞALGAZ KONUSUNU MERAK DAHİ ETMEDİLER!..

Bu arada, Belediye Meclisinin, iktidar- muhalefet üyelerinin, çok önemli ve de oldukça sorunlu olduğu öne sürülen, bu konuda sık sık tartışmalar yaşanan doğalgaz konusundaki gelişmeler, belediyenin yüzde 10 ortağı olduğu şirketin devri ile ilgili aşama, daha önce belediye meclisi dışında yaşanan doğalgaz alt yapı tesisat kalitesi, işletme yöntemi vs. gibi tartışmalara karşın, dogalgaz konusunu Nisan ayı ilk toplantısında da gündeme getirmemesi dikkat çekti.

Geçtiğimiz haftalarda Malatyaya gelen deprem uzmanı bir profesörün, doğalgaz alt yapısı ve deprem bağlantısı konusunda çok ciddi uyarılarda bulunması, Malatyada da profesörün uyardığı konularda sorunlar yaşandığı iddialarına karşın Belediye Meclisinin iktidar- muhalefet tüm üyelerinin, doğalgaz konusuna girmemesi, bu konunun mecliste bir türlü ele alınamaması ilginç bulunuyor.

FOTOĞRAFLAR: (Üstten 1.) Çalışma Raporunun görüşülmesi sırasında Cemal Akın başkanlığı, başkan vekili Süleyman Erkuş’a devretti. Erkuş, 137 sayfalık çalışma raporunu 2 saatte okuduğunu söyleyen kişi..

(Üstten 2.) Meclisin AKP grubu..

(Üstten 3.) Meclisin muhalefet grubu..

(Son fotoğraf) Toplantıyı izleyen belediye daire müdürleri..

HABER- FOTO: Yaşar KARAASLAN- Yorum..