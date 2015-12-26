‘Oldu- Bitti’ Tartışması..
Belediye Meclisinin Nisan ayı ilk toplantısında, Belediye Başkanı Cemal Akının 2006 yılı çalışma raporu görüşüldü ve bazı üyelerin yeterince inceleyemedik, sonra görüşelim eleştirilerine karşın, oy çokluğuyla kabul edildi. Belediye Meclisinin biri AKPli iki üniversite mezunu ile bir lise mezunu üyesinin bir gün önce ellerine geçtiğini, bu nedenle yeterince inceleyemediklerini söylediği 137 sayfalık çalışma raporu ile ilgili olarak, meclisin ilkokul mezunu olan AKPli başkan vekilinin, Ben iki saatte bitirdim.. şeklindeki karşı çıkışı, meclis toplantısına damgasını vurdu. Bu arada, Malatyanın geleceğine yönelik en önemli alt yapı hizmetlerinden biri olan, sürekli de alt yapı kalitesi dahil birçok iddiayla gündeme gelen, son olarak bir başka şirkete devri söz konusu olan Doğalgaz, bu toplantıda da meclis üyelerinin gündeminde olmadı.
ÇALIŞMA RAPORU VE TARTIŞMALAR..
Malatya Belediyesi Meclisinin Nisan ayı ilk toplantısı Belediye Meclis toplantı salonunda Belediye Başkanı Cemal Akın ve üyelerin katılımı ile toplanarak gündemdeki konuları görüştü.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra gündemin ilk maddesinde yer alan ve Malatya Belediyesinin 2006 yılı çalışma raporunun görüşülmesi sırasında başkan Cemal Akın ilgili yasa gereği başkanlığı Meclis 1.Başkan vekili Süleyman Erkuşa bıraktı.
Madde görüşülmeden söz alan CHPli üye “lise mezunu” Doğan Ağdaş, Faaliyet raporu bana dün akşam ulaştı. 130 sayfalık raporu yeterince inceleyemedim. Konferans-açılış davetiyelerini 3-4 gün önceden ulaştıran Malatya Belediyemiz söz konusu çalışma raporu olunca ve görüşülmesine saatler kala incelememiz için raporu gönderiyor. Yani Belediyemiz o kadar hızlı ki.. deyince başkan vekili Süleyman Erkuş; Sayın Ağdaş, hem Belediyemiz hızlı çalışıyor, hem de elime geç ulaştı diyorsunuz çelişkiye düşüyorsunuz. diye konuştu. Ağdaş, Sayın başkanım nasıl anlıyorsanız öyle olsun dedi ve çalışma raporunun bir sonraki oturuma ertelenmesini istedi. Belediye Başkanı Akın da, raporun bir gün önce sabah dağıtımına başlandığını, bazı üyelere akşam ulaştırılmış olabileceğini sölyedi.
MHPli üye “üniversite mezunu” Mehmet Torunda söz alarak Malatyada 15 bin civarında hane, müteahhitlerin SSKya borçları nedeniyle içme suları inşaat suyu tarifesi üzerinden faturalandırılıyor. Bu insanlar bizlere müteahhitleri mi kayırıyorsunuz? diye şikayette bulunuyorlar. Çalışma raporu ise bize de dün akşam geldi. Biz de yeterince inceleyemedik. Raporun görüşülmesinin ertelenmesini ve görüşülürken de şirketlerin yetkililerinin de burada olmasını istiyoruz. Çünkü Esenlik Şirketinin karı yüzde 100 artmış. Ayrıca temizlik ihalesini kaç liraya almış gibi sorularında açıklığa kavuşması gerekir dedi.
Başkanlık Divanında bulunan Belediye Başkanı Cemal Akın; İnşaat suyu konusu için SSKya yazı yazdık, hem de sizin ifade ettiğiniz cümlelerle. Ayrıca biz SSKnın icra memuru muyuz diye? Üstelik o tarifeyle 6 kalem vergiden de mahrum kalıyoruz. Yalnız o konu bizim meclisin işi değil diye yanıtladı.
Meclisin başkan vekili “ilkokul mezunu” Süleyman Erkuş, çalışma raporunun geç gönderildiği eleştirisinin MHPli üye tarafından da tekrarlanması üzerine Çalışma Raporu bana dün sabah geldi. Ben saat 12ye kadar bitirdim. En yaşlı üye olarak ben iki saate bitirdiysem sizler de okuyabilirdiniz. dedi.
Meclisin tek bayan üyesi AKPli “üniversite mezunu” Mehin Aydında Faaliyet raporunda idari ve teknik çalışmaların var olduğuna inanıyorum. Daha sonra görüşülmesi konusunda arkadaşlarla aynı şeyi düşünüyorum. Yeterince inceleyemedim, bir sonraki oturuma erteleyelim. Ayrıca belediyemizin kadınlar ve gençlerle ilgili çalışmaları var mıdır varsa nelerdir? diye soru yöneltti.
Daha sonra çalışma raporunun bu toplantıda görüşülüp görüşülmemesi için oylamaya geçildi. Muhalefet üyeleri ile birlikte AKPli Mehin Aydın ve Vahap Ergülün red oyuna karşılık çoğunluğu oluşturan AKPli meclis üyelerinin “evet” demesiyle çalışma raporunun görüşülmesi kabul edildi ve ardından çalışma raporu da oylanıp onaylandı. Raporu “iki saatte okumuş olan” başkan vekili, oylamanın ardından “arkadaşlara meşrubat getirelim..” diye soğuk ikram çağrısı da yapmayı unutmadı!..
Daha sonra Denetim raporunun sunulması maddesinde başkan Cemal Akın başkanlık koltuğuna geri oturdu ve yaptığı kısa konuşmada Türkiye 1.Ligine yükselen Voleybol takımının yöneticileri olan Belediye Meclisi üyeleri Attila Kantarcı, Osman Bayram ve Alaadin Acuna yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür etti ve Almanyadan gelecek heyeti karşılamak için toplantıdan ayrılmak zorunda kalacağını söyledi. Denetim raporunun sunulması oylandı ve kabul edildi.
SİZ MALATYAYI KÖY YAPMAYA ÇALIŞIYORSUNUZ..
Gündemin İmar maddelerine geçilirken başkanlık makamı Cemal Akının ayrılması ile tekrar Süleyman Erkuşa geçti. İmar konuları arasında 2. sırasında Hastane Caddesinde, tapu kayıtlarına göre de Saray Mahallesi 3512 ada 27 Nolu parsel hakkında özel hastane yapılmak üzere İmar Komisyonunun olumlu görüş bildirdiği ticari alana dönüştürme önergesi görüşülürken söz alan meclisin tek mimar üyesi AKPli Tevfik Arpacı; Bu alanın ticari alana dönüştürülmesi daha önce de görüşüldü ve reddedildi. Reddedilmesinin üzerinden de 1 yıl geçmedi. Reddedilme gerekçeleri de raporda yazılı . dedi. Muhalefet ve AKPli bazı üyeler raporun okunmasını istedi. İmar komisyonu başkanı AKPli üye Avukat Enes Yarloğlueş Raporda reddedilme gerekçesi olarak trafik sıkışıklığı gösteriliyor. Komisyonumuz kamu yararı açısından yararlı olur gerekçesiyle olumlu görüş bildirmiştir dedi.
CHPli üye Doğan Ağdaş Hastaneler hava sirkülasyonunun olduğu, trafik sıkışıklığının olmadığı geniş ve rahat alanlara yapılır. Sizler bu çalışmalarınızla Malatyayı köy yapmaya çalışıyorsunuz diye itiraz etti.
AKPli Fahrettin Eserdi; Arkadaşımızın muhalefetine saygı duyuyorum ama, burada bulunan hiçbir üyenin Malatyayı köye çevirme gibi bir düşüncesi yoktur, bu ağır bir suçlamadır dedi. CHPli Ağdaş Sözümün arkasındayım. Malatyayı köye çeviriyorsunuz. Trafik sıkışıklığı, hava kirliliğinin yoğun olduğu kent merkezinde hastanenin ne işi var?dedi.
Yapılan oylamada AKPlilerin önemli bir kısmının da muhalefet üyeleri ile ret kullanınca komisyonun olumlu görüş vermesine rağmen önerge reddedilmiş oldu.
Ayrıca, Vakıflar Bölge Müdürlüğü mülkiyetinde olan Kavaklıbağ Mahallesi 180 Ada 12 Nolu parsel hakkında ki Ticaret-Mescit-Sosyal tesis alanının ticari alana dönüştürülmesi, Mülkiyeti Sümer Fabrikasına ait olan ve İnönü Mahallesinde ( Dede Korkut parkı karşısı) bulunan alanın Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valilik ve Belediye tarafından yaptırılacak olan kültür merkezi için yapılacak çalışmalar için Belediye Başkanına yetki verilmesi kabul edilirken, aralarında İmar planı değişikliği, kat artım talebi gibi konuları içeren önergeler imar komisyonunun aldığı kararlar doğrultusunda reddedildi.
Belediye Meclisi, Nisan ayı 2. oturumunu 6 Nisan Cuma günü saat 15.00’de yapacak.
DOĞALGAZ KONUSUNU MERAK DAHİ ETMEDİLER!..
Bu arada, Belediye Meclisinin, iktidar- muhalefet üyelerinin, çok önemli ve de oldukça sorunlu olduğu öne sürülen, bu konuda sık sık tartışmalar yaşanan doğalgaz konusundaki gelişmeler, belediyenin yüzde 10 ortağı olduğu şirketin devri ile ilgili aşama, daha önce belediye meclisi dışında yaşanan doğalgaz alt yapı tesisat kalitesi, işletme yöntemi vs. gibi tartışmalara karşın, dogalgaz konusunu Nisan ayı ilk toplantısında da gündeme getirmemesi dikkat çekti.
Geçtiğimiz haftalarda Malatyaya gelen deprem uzmanı bir profesörün, doğalgaz alt yapısı ve deprem bağlantısı konusunda çok ciddi uyarılarda bulunması, Malatyada da profesörün uyardığı konularda sorunlar yaşandığı iddialarına karşın Belediye Meclisinin iktidar- muhalefet tüm üyelerinin, doğalgaz konusuna girmemesi, bu konunun mecliste bir türlü ele alınamaması ilginç bulunuyor.
FOTOĞRAFLAR: (Üstten 1.) Çalışma Raporunun görüşülmesi sırasında Cemal Akın başkanlığı, başkan vekili Süleyman Erkuş’a devretti. Erkuş, 137 sayfalık çalışma raporunu 2 saatte okuduğunu söyleyen kişi..
(Üstten 2.) Meclisin AKP grubu..
(Üstten 3.) Meclisin muhalefet grubu..
(Son fotoğraf) Toplantıyı izleyen belediye daire müdürleri..
HABER- FOTO: Yaşar KARAASLAN- Yorum..