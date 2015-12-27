‘Olga Hoca’ Vefat Etti

İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü’nün Moldovalı Piyano Ana Sanat Dalı Öğretim Görevlisi Olga Trohina yakalandığı kanser hastalığına yenik düşerek vefat etti.

Eşi George Trohin’in İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nde yabancı öğretim görevlisi kontejanında göreve başlamasından sonra 3 yıl önce kendisi de Malatya İnönü Üniversitesi’ne geçiş yapan piyano sanatçısı Olga Trohina’da bir süre önce kanser hastalığı teşhis edildi. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde tedavi gören Olga Trohina, 18 Aralık Cumartesi günü hastalığa yenik düşerek yaşamını yitirdi.

Cenazesi Kişinev’e Gönderilecek

Malatya’da yaşamını yitiren Olga Trohin’in cenazesinin ülkesi Moldova’nın başkenti Kişinev’e gönderilebilmesi için İnönü Üniversitesi’nin Moldova Büyükelçiliği ile temasa geçtiği öğrenildi. Olga Trohina’nın cenazesinin 21 Ocak Salı günü Moldova’ya gönderileceği ve Kişinev’de toprağa verileceği öğrenildi.

Trohina için İnönü Üniversitesi GS ve Tasarım Fakültesi’nde bir tören düzenleneceği ve canezesinin Moldova’ya gönderilmesi sırasında, eşi George Trohin, İnönü Üniversitesi GS ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Sağer ve Müzik Bölümü’nün bir diğer Moldovalı öğretim görevlisi Daniel Fedorean’ın da eşlik edeceği belirtildi.

Üniversiteden Başsağlığı Mesajı

Bu arada İnönü Üniversitesi Rektörlüğü, Olga Trohin’in ölümü üzerine bir başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda “Devlet Konservatuarı Öğretim Elemanı Olga Trohina vefat etmiştir. Kederli ailesine başsağlığı dileriz” denildi.