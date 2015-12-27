Olmayan Otopark İçin Zam!

Malatya Belediyesi 2013 yılı harçlarında en yüksek artışı otopark harçlarında yaptı. Parselinde otopark yapımını mümkün olmayan yerlerden alınan otopark harçlarının artış oranı yüzde 60’ın üstünde oldu. 2012 yılı 2. döneminde 1. Bölge için 1.870 lira otopark harcı alınırken 2013 yılı 1. dönem için 2.800 lira, 2. dönem için 3.000 lira otopark harcı alınacak. Konu ile ilgili olarak görüşlerini belirten inşaatçılar; “Enflasyonun tek haneli rakamlarda seyrettiği bir dönemde otopark harçlarında yüzde 60’ları aşan oranda artış gerçekten insafsızlık. Belediye yönetimi bu korkunç artışın gerekçesini nasıl izah edecek? Bilindiği gibi Malatya merkezin en büyük sorunu otopark yetersizliği. Cadde ve sokaklar parkmetre uygulaması ile paralı hale dönüştürülmüş. Otopark yapmak için para topluyorsun ama otopark yapmıyorsun.” ifadeleri ile otoparkların neden yapılmadığını merak ettiklerini belirttiler. Belediye yetkilileri ise müdürlüğün teklifi olarak yüzde 10 artış önerdiklerini fakat komisyon tarafından bu artışın yapıldığını ve o doğrultuda kabul gördüğünü” ifadeleri ile artışın Bütçe Komisyonu tarafından yapıldığını söylediler.

Çeşitli harçlar adı altında yer alan tarifeye göre 2013 yılında alınacak

otopark harçları şöyle;

İlk 6 ay için2. 6 ay için

1 Bölge; 2.800 Tl3.000 Tl

2. Bölge; 2.200 Tl2.500 Tl

3. Bölge; 700 Tl 800 Tl

2012 yılı fiyatları ise; 1. Bölge 1870, 2.Bölge 1.330 ve 3. Bölge için 490 lira harç alınıyordu.

3 Yılda yüzde 110 oranında arttı

Malatya Belediyesi tarafından toplanan otopark harçları son üç yılda yüzde 110 artışla rekor kırdı. Belediyenin 2010 yılında 1. Bölge için 1.340, 2. Bölge için 950 ve 3. Bölge için 390 Lira otopark harcı alıyordu. Böylece son 3 yılda otopark harçlarında ki artış oranı yüzde 110 u buldu.