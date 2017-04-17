Ölüm Yıldönümlerinde Anma Mesajları

17 Nisan 1993’te vefat eden 8’inci Cumhurbaşkanı, eski Başbakanlardan hemşehrimiz Turgut Özal ile 17 Nisan 1978’de Malatya Belediye Başkanı iken bombalı bir suikast sonucu, gelini ve 2 torunuyla birlikte katledilen Hamit Fendoğlu (Hamido)’nun ölüm yıldönümleri dolayısıyla, anma mesajları yayınlandı. Hamido ve yakınları için mevlid okutuldu.

ATATÜRK’TEN SONRA..

1927 Malatya doğumlu olan 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal, 1983- 1989 yılları arasında 5 yıl 10 ay boyunca Anavatan Partisi Genel Başkanlığı ve Başbakanlık görevinde bulunmuş, 31 Ekim 1989’da Cumhurbaşkanlığına seçilmişti. 17 Nisan 1993’de Çankaya Köşkü’nde iken geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede vefat eden Turgut Özal, Cumhurbaşkanlığı görevi sürerken vefat eden Mustafa Kemal Atatürk’ün ardından, görevi başında vefat eden ikinci cumhurbaşkanıydı.

HALA “FAİLİ MEÇHUL” BOMBALI SUİKAST..

1977 yılındaki seçimlerde; AP, MSP ve MHP’nin desteğiyle “bağımsız” aday olarak Malatya Belediye Başkanlığı’na seçilen Hamit Fendoğlu, Ankara’dan dönemin AP Milletvekili, arkadaşı Kasım Önadım’ın adı kullanılarak gönderilen paketi 17 Nisan 1978 günü, bugün “Şehit Hamit Fendoğlu Caddesi” adını taşıyan Kanalboyu’ndaki evinde açarken, paketteki bomba patlamış, Fendoğlu ile gelini Hanife ve torunları Mehmet Kürşat ve Melik Bozkurt yaşamlarını yitirmişlerdi. Bu olay, aradan geçen süreye rağmen aydınlatılamadı ve “faili meçhul” olarak kaldı.

Hamido ve yakınları için 18 Nisan’da düzenlenen cenaze törenine; eski Cumhurbaşkanlarından Celal Bayar, AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan, MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş ile çok sayıda siyasetçi katılmışlar, cenazeler merkeze bağlı Bulgurlu Köyü’nde aileye ait çiftlik arazisinde toprağa verilmiş, daha sonra burada anıt mezar yapılmıştı.

Fendoğlu’nun katledilmesinin ardından, uzunca bir süre belediye başkanlığı seçimi yapılamamış, 1 yılı aşkın süre Malatya Belediye Başkanlığı görevini “mansup- atanmış” olarak belediye meclis üyelerinden Naci Şavata sürdürmüş, 1979 yılında yapılan ara seçimlerinde, Belediye Başkanlığı görevine, yine 3 partinin desteğiyle, Hamido’nun kardeşi İbrahim Fendoğlu “bağımsız” olarak seçilmişti.

12 Eylül öncesindeki “karanlık” dönemin “en karanlık” olaylarından biri olarak tarihe geçen, suikastin ardından “Malatya Olayları” diye bilinen ve 1 hafta süren olayların yaşandığı bu dönemle ilgili araştırmalardan bir sonuç çıkmamış, “Hamido Suikasti” dosyası, 1998 yılında 20 yıllık zaman aşımıyla kapatılmış, geçtiğimiz yıllarda dosya yeniden açılmasına rağmen herhangi bir sonuca ulaşılamamıştı.

Hamide ve 3 yakınının ölüm yıldönümü nedeniyle, ailesi tarafından Yeni Camii’de ikindi namazına müteakip mevlid okutuldu.

ANMA MESAJLARI..

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden dönemin Malatya Belediye Başkanı Hamit Fendoğlu’nun ölüm yıldönümlerinde yazılı bir açıklama yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 17 Nisan tarihinin hem Malatya hem de Türkiye tarihinde önemli bir gün olduğunu hatırlatarak “17 Nisan 1978 tarihinde Malatya Belediye Başkanı Hamit Fendoğlu, evine gönderilen bombalı bir paketin patlatılması sonucu gelini ve 2 torunu ile birlikte katledilmiştir. 12 Eylül’e giden yolda toplumsal bir kaos yaratma niyetinde olan karanlık odakların hedefi sadece Hamido Ailesi değil aynı zamanda tüm Malatya halkı olmuştur. Dört gün boyunca Malatya’yı kana bulayan olaylar hafızalara kazınmıştır. Malatya olayları Türkiye’nin katliamlar tarihinde yerini almıştır.Maraş, Çorum ve Sivas katliamlarının aydınlatılmadığı gibi bu katliamın da sorumlularına ulaşılamamıştır. Darbelerle hesaplaşacaklarını her fırsatta dillerine dolayanlar, Malatya’nın geçmişindeki bu katliamın sorumlularını bulmak için hiçbir adım atmamıştır” dedi.

Hamido’nun katledilmesinden 15 sene sonra 17 Nisan 1993 tarihinde ise Malatya’nın yetiştirdiği önemli siyaset adamlarından 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal hayatını kaybettiğini hatırlatan Ağbaba; “ Turgut Özal, kendisine özgün düşünceleri, gelecek vizyonu ile Türkiye siyasetinde ve ekonomisinde önemli işlere imza atmıştır.Malatyalılık kimliğini her platformda ortaya koyan , bununla gurur duyduğunu ifade eden,Malatya’nın büyüyüp gelişmesi için büyük emekleri olan Özal, Malatya’nın İsmet İnönü’den sonra yetiştirdiği önemli değerlerden biri olarak hafızalarda yerini almıştır.”ifadelerine yer verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba mesajının sonunda “Ölüm yıldönümlerinde Hamit Fendoğlu ve Malatya Olaylarında hayatlarını kaybedenler ile 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’a Allah’tan rahmet, yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum.”ifadelerini kullandı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve bombalı bir suikast sonucu hayatını kaybeden eski Belediye Başkanlarından Hamit Fendoğlu’nun ölüm yıldönümleri dolayısıyla bir başsağlığı mesajı yayınladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Türkiye Cumhuriyetinin 8. Cumhurbaşkanı hemşerimiz merhum Turgut Özal’ın 24. Ölüm yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda;“Tarih boyunca her zaman önemli devlet, siyaset, bilim ve sanat adamları yetiştiren Malatya’mız, 24 yıl önce kaybettiğimiz 8. Cumhurbaşkanı hemşerimiz merhum Turgut Özal ile her zaman onur ve gurur duymuştur.

Turgut Özal bu topraklarda doğup-büyüyen, Türkiye’de standartları değiştiren, milletimizin yetiştirdiği değerli bir lider, siyaset ve devlet adamıydı. O, bir elinde bilgisayar, diğer elinde Kur’an ile bilim ve teknolojiyi yakından takip eden ufku geniş bir liderdi.

Merhum Özal, Türkiye’nin gelişmesi ve kalkınması için büyük hamlelere imza atmıştır. Şahsiyeti, fikirleri, idealleri, başarıları ve Türkiye’nin önünü açan hizmetleriyle Türk siyasi hayatına damgasını vuran Özal, başta Malatyalılar olmak üzere milletimizin engin sevgisine mazhar olmuştur.

Halkımız, ülkesine ve milletine hizmet eden Turgut Özal’ı daima rahmetle anacak ve asla unutmayacaktır. Hemşerisi olmakla gurur duyduğumuz 8. Cumhurbaşkanı, hemşerimiz merhum Turgut Özal’ı ölümünün 24. yıldönümünde rahmet, minnet ve şükranla anıyor, milletimize bir kez daha başsağlığı diliyorum” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Malatya Belediyesi eski Başkanlarından ve Malatya eski Milletvekillerinden Hamit Fendoğlu’nun şehadetinin 39. yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajda da; “Ülkemizde Siyasi istikrarsızlık ve iç karışıklık için dün olduğu gibi bugünde bazı şer odakları haince ve alçakça terör eylemleri yapmaktadır. Bu kapsamda birçok vatan evladı şehit olmuştur. Bunlardan biride dönemin Malatya Belediye Başkanı merhum Hamit Fendoğlu’dur. Her zaman olduğu gibi bugün de milletimiz; birlik, beraberlik ve kardeşlik değerlerini ön plana çıkararak, bu şer odaklarına asla müsaade etmeyecektir.

Halkımızın kalbinde müstesna bir yer edinen eski Belediye Başkanımız Hamit Fendoğlu’nu ve olayda hayatını kaybeden yakınlarını rahmetle anıyor, haince yapılan saldırıyı bir kez daha lanetliyoruz” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Türkiye Cumhuriyeti’nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın 24. ölüm yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Gürkan, merhum Özal’ın Türkiye’yi dünya’ya açan özellikli bir lider olduğunu ifade etti.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Türkiye Cumhuriyeti’nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın 24. ölüm yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında, “Bu gün Malatya’nın onuru ve gururu, Türkiye Cumhuriyeti’nin 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal’ın vefatının 24. yıldönümüdür. Merhum Özal, Türkiye’yi dünyaya açan özellikli bir liderdi. Özal, ülkemize yapmış olduğu hizmetlerin yanında, Türk siyasetine yeni bir vizyon, yeni bir bakış açısı kazandırmıştır. Türkiye’yi dünya ile bütünleştiren merhum Özal, her alanda Türkiye’ye çağ atlatmıştır.Bugün emin adımlarla yoluna devam eden Türkiye Cumhuriyeti dünya’da söz sahibi bölgesinde lider konumundadır. Merhum Özal’ın fikir ve düşünceleri, Türk siyasetine dün olduğu gibi bugün de , ışık olmaya devam edecektir.

Merhum Turgut Özal’ı vefatının 24. yıldönümünde saygı, rahmet ve şükranla anıyorum” ifadelerine yer verdi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Belediyesi eski başkanlarından ve milletvekillerinden Hamit Fendoğlu’nun vefatının 39. yıldönümü dolayısıyla da bir mesaj yayınladı. Başkan Gürkan mesajında, “Bugün aynı zamanda Malatya Belediyesi eski başkanlarından ve milletvekillerinden Hamit Fendoğlu’nun vefatının 39. yıldönümüdür. Bundan 39 yıl önce bombalı bir saldırı sonucu gelini ve iki torunu ile birlikte vefat eden merhum Hamit Fendoğlu, Türk siyasetine damgasını vurmuş, mertliği ile bilinen bir siyesetçiydi.

Merhum Hamit Fendoğlu’nu vefatının 39. yıldönümünde saygı ve rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Hamit Fendoğlu ve Turgut Özal’ın ölüm yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

8. Cumhurbaşkanı Rahmetli Turgut Özal’ın Türkiye’nin gelişmesi, büyümesi ve Dünya ile entegre olması adına ciddi adımlar atan önemli bir lider olduğunu vurgulayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “ Rahmetli Turgut Özal, 1980 darbesinde ciddi yaralar alan, kendi içine kapanıp zor günler geçiren Ülkemizin ayağa kalkması, ekonomik, sosyal ve siyasi alanlarda yeniden canlanması için büyük adımlar atan önemli bir devlet adamıydı. Malatyalı olmasından her zaman gurur ve onur duyduğumuz 8.Cumhurbaşkanımız Turgut Özal, ekonomik ve siyasi engelleri ortadan kaldırıp, dar kalıplara sokulup kendi kaderine terk edilmek istenen Türkiye’nin çehresini değiştirecek değişim ve dönüşüme öncülük ederek, aziz milletimizin gönlünde taht kurmuştur.

Rahmetli Özal’ın en büyük hayali dünyayla rekabet edebilen, kendi kararlarını alıp uygulayan, güçlü iç dinamikleri sayesinde bütün alanlarda gelişim kat eden bir güçlü ve büyük bir Türkiye idi. Onun bu kutlu davasını sürdürmekte kararlı olan aziz milletimiz, 16 Nisan Referandumuyla birlikte bu inancı ve isteği tüm dünyaya bir kez daha haykırmıştır. Bugün yani 17 Nisan sabahından itibaren tam 24 yıl önce kaybettiğimiz Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’ın özgür ve sivil bir değişim ışığında “Büyük Türkiye” hayallerini gerçekleştirmek bu millete inşallah nasip olacaktır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Rahmetli Turgut Özal’ın Türkiye için belirlediği hedeflere ulaşacağımıza yürekten inanıyoruz.

Türkiye’de yaşayan tüm kesimlerin özgürce meselelerini konuşma ve tartışma imkanı yaratacak adımlar atarak, Ülkemizin gelişmesi, büyümesi, herkesin özgürce yaşayacağı modern ve çağdaş bir vizyon için büyük çaba harcayan 8.Cumhurbaşkanı Hemşerimiz Rahmetli Turgut Özal’ı ölümünün 24 ncü yılında rahmet ve saygıyla anıyor, başta ailesi olmak üzere Milletimize ve Malatyalılara başsağlığı diliyorum” dedi.

17 Nisan 1978 yılında evine gönderilen bombalı paketin patlaması sonrasında gelini ve iki torunuyla hayatını kaybeden Malatya’nın Eski Belediye Başkanlarından ve bir dönem Milletvekilliği yapan Rahmetli Hamit Fendoğlu anısına bir mesaj yayınlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Rahmetli Hamit Fendoğlu, Milletvekilliği ve Belediye Başkanlığı döneminde ülkesi ve şehri için gayret etmiş, kimseden korkmadan yolunda yürümüş cesaretli bir Malatyalıydı” dedi.

Belediye Başkanı Polat, yayınladığı mesajında “1980 Darbesi öncesinde Türkiye’nin ekonomik ve siyasi alanlarda gerilemesi ve akabinde karanlığa gömülmesi isteyenlerin yarattığı kaos ortamında memleketinin geleceği için korkmadan ve çekinmeden görevini sürdüren Hamit Fendoğlu, evine gönderilen bombalı paketin patlaması sonrasında gelini ve iki torunuyla hayata kaybetmesinin acısı hala yüreğimizdedir. Milletvekilliği ve Belediye Başkanlığı döneminde ülke ve millet uğrunda çalışmış, cesaretli ve cesur kişiliğiyle milletin gönlünde yer edinmiş Rahmetli Hamit Fendoğlu ile gelini ve iki torununu 39 ncu ölüm yıldönümünde rahmet ve saygıyla anıyorum.

Bu vesileyle Malatya Belediyesi Eski Başkanlarından Hamit Fendoğlu’na Yüce Mevla’dan gani gani rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun” dedi.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com- Bülten