Sözcü Gazetesi Yazarı Necati Doğru, ölümlerle sonuçlanan ve Malatya’daki hastaneler için de zaman zaman ortaya atılan “Hastane mikrobu” ile ilgili yaşanmakta olan büyük çaplı sorunun ihmal ve duyarsızlık boyutunu, bir ilaç şirketinin yöneticisinin de çarpıcı mektubuna yer vererek köşesinde aktardı.

Aynı zamanda AKP’nin kurucularından olan İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar’ın, rahatsızlanıp gittiği hastaneden “bir şeyin yok. Midende gaz var” diye gönderilmesinin ardından geçirdiği kalp krizi sonucu ölümü nedeniyle yazdığı “Ölümcül Hastane Mikrobunda Patlama” başlıklı yazısında hastane mikrobu sorununu ele alan Necati Doğru’nun, yazısının bir bölümü şöyle:

“Son 15 yılın sonunda Türkiye hastanelerinde ölümcül hastane mikrobu patlaması yaşanıyor. Raporlara göre hastanelerdeki her 3 ölümden 2’sinin nedeni “Hastane mikrobu”… Bir hastane mikrobu da, 10 ameliyat bedeline eşdeğer masraflar açıyor. Bu maslafların bedelini toplum olarak biz vergilerimizle ödüyoruz.

Akıl tutulması değilse nedir?

Geçen gün bu köşede yazdığım “doktorum nerede” başlıklı yazı üzerine 83 yıllık ilaç şirketinin (Merkez Lab. İlaç Sanayi) 47 yıllık eczacısı ve yönetim kurulu başkanı Mehmet Şapçı’dan bir mektup aldım.

Şunları yazıyor:

“Yıllardan beri mesleki anlamda vicdan azabı çekiyorum. Hastane mikrobu önlesin diye nerede ise tüm hastanelerde kullanılmakta olan “Antiseptik-dezenfaktanların” tamamına yakını merdiven altlarında üretiliyor. Bunu en başta sağlık bakanlığı bürokratları olmak üzere herkes biliyor. Ancak “sağlık çalan üreticilere” ürün ruhsatı vererek bir bakıma onları koruyup, teşvik ediyorlar. Mirdiven altı “sahte dezenfaktan üreticileri” resmi ihaleler yoluyla bozuk ürünlerini hastanelere satıyorlar. Vicdan sahibi doktor ve hemşirelerimizin katkısı ile temin ettiğimiz benzer ürün analizlerini yaptık. 9 farklı marka ve bunların 33 farklı serisine ait dehşet verici sonuçları internet sitemizde marka belirtmeden yayınlıyoruz. İsteyen girer bilgi edinir. Bu listelerin gerçek marka ve gerkeç seri numaralı olanlarını Sağlık Bakanlığı en üst düzey yetkilisine bizzat vermeme rağmen ne yazık ki hiçbir şey yapılmadı.

Yapılmadı değil.

Yapıldı.

Onların üzerine gitmediler.

Benim firmayı teftişe geldiler.”

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Bu mektup uyarıyor!

Yazarını tanımam.

Şirketini bilmem.

Uyarısına bakarım: Bir yandan “ölümcül hastane mikrobunda” patlama var. Hastanede yatan her 3 kişiden 2’si hastane mikrobundan hayatını yitiriyor. Öbür yandan hastanelere devlet eliyle ve korumasıyla dezenfektan ilaç satan merdiven altı üreticiler korunuyor.

Delilleri de yok ediliyor.”

Necati Doğru’nun Sözcü Gazetesi’nde “hastane mikrobu”nu işlediği iki yazısının tam metinlerine aşağıdaki linklerden ulaşarak okuyabilirsiniz:

Necati Doğru: Ölümcül Hastane Mikrobunda Patlama

Necati Doğru: Doktorunuz Öldü Hastane Umutsuz